靚麗長髮女車手扮OL詐3百萬 板橋警包夾逮人驚險影像曝
新北市1名擔任會計的34歲劉姓男子，日前誤信臉書廣告加入投資群組，並先後匯款面交近3百萬元。劉男近期欲領回獲利時卻遭不斷推託，對方還表示需持續儲值180萬元才可繼續操股，劉男驚覺遭詐立即報警。板橋警方獲報請劉男與詐團佯稱相約面交，當場逮捕23歲洪男、39歲盧女車手詢後依詐欺罪嫌送辦。
據了解，家住板橋區的34歲劉姓男子平時從事會計工作，為增加額外收入因此時常關注各種投資訊息。日前劉男在臉書上瀏覽到標榜穩賺不賠的股票訊息，便加入該廣告提供的LINE群組。
群組內自稱助理、客服的人員立即與劉男聯繫，稱與投顧公司有配合可投資股票獲利，要劉男加入交易平台網站。劉男不疑有他前後與對方面交5次並匯款7次，共計交付近3百萬元。不料近期劉男欲領出獲利時，對方卻藉故推託並表示新股申購餘額不足，相關款項已呈負值，要劉男再支付180萬元才可以繼續操股，劉男驚覺自己被詐騙立即報警。
板橋警方獲報後要劉男向詐騙集團假意配合，相約上月30日傍晚5時許在板橋區第二運動場面交。警員穿著便衣在現場埋伏，其中1名警員還陪同劉男上車與詐騙集團人員接洽，簽訂「代購數位資產契約」等假文件。當劉男欲交付180萬元時，警方立即表明身分並驅車前後包夾，當場將23歲洪男、39歲盧女等2名車手逮捕，並查扣點鈔機及契約等證物，詢後將2人依詐欺罪嫌送辦。
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