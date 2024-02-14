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初四和哥吵架！新北婦離家到桃園迷路 警苦勸返家團圓

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

新北市一名50歲黃姓婦人，大年初四下午與哥哥發生爭吵，獨自搭計程車離家出走，黃婦精神恍惚來到桃園機場附近的咖啡廳，坐在店裡喃喃自語，直到店家打烊仍不願離去，大園警方獲報後前往關心，並聯繫家人將她平安接回家團圓。

大園警方昨深夜接獲咖啡廳員工報案，店裡有一名婦人從晚上七點一直坐到打烊仍不肯離去，期間婦人不停喃喃自語、神情哀傷，店員擔心她的身心狀況，於是報警求助。員警獲報到場關心，但婦人無法說出自己的年籍資料，只不斷說著「天氣好冷，想回家」等，員警便先帶她回派出所休息，並提供熱茶及餅乾安撫情緒。

在警方耐心溝通下，婦人才表示她下午和哥哥因細故發生爭吵，隨後便搭計程車離家出走，恍惚間就到了桃園市大園地區，自己也不清楚身在何處。經警方一番苦勸，婦人總算願意提供哥哥的聯繫方式，員警隨即聯繫家屬前來接人。

黃婦哥哥及90歲的老父親不久後趕抵派出所，表示黃婦近年疑似精神有狀況，偶有發生類似走失情況，但從來沒有離家這麼遠，家人們都著急不已，所幸有警方熱心協助，才讓他們能夠在年節期間一家團聚，非常感謝警方的幫忙。

經警方苦勸，婦人總算願意提供哥哥的聯繫方式，員警隨即聯繫家屬接人，順利團圓。記者周嘉茹／翻攝
經警方苦勸，婦人總算願意提供哥哥的聯繫方式，員警隨即聯繫家屬接人，順利團圓。記者周嘉茹／翻攝
新北市一名50歲黃姓婦人，大年初四下午與哥哥發生爭吵，獨自搭計程車離家出走到桃園市大園區。記者周嘉茹／翻攝
新北市一名50歲黃姓婦人，大年初四下午與哥哥發生爭吵，獨自搭計程車離家出走到桃園市大園區。記者周嘉茹／翻攝

咖啡廳 桃園機場

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