男子恆春騎沙灘車自摔不治 屏檢相驗釐清業者責任
恆春遊客古姓男子13日晚間6時與友人租沙灘車遊玩，古男在某處山坡時不慎翻車，身體遭車重壓受傷送醫後不治。全案今天報請屏檢相驗，確認沙灘車業者是否涉及傷害致死。
恆春分局發布訊息指出，古男獨自騎乘行駛至恆春鎮四溝里摔車後，不慎連人帶車摔落山坡，目擊的同行友人自行將古男送往恆春旅遊醫院，古男於當天晚上8時許傷重急救不治，死亡後才向警方報案。
恆春分局分局長黃文智表示，當時沙灘車行駛於山區，非屬道路範圍，無行車紀錄器可了解當時情形，現場也無設置監視器，警方除請同行友人及沙灘業者到案說明，也擴大調閱周遭監視器釐清案情。
警方呼籲民眾勿違規行駛沙灘車，以免發生意外，全案於今日報請屏東地檢署檢察官相驗，由檢察官認定沙灘車業者是否有涉及傷害致死等刑責。
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