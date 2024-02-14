高雄垃圾車後傾刁車 網笑垃圾爆量...真相卻是天坑害人
春節假期進入尾聲，高雄各行政區垃圾車恢復清運，昨楠梓區一輛垃圾車行經德民路356巷時，卻往右後傾斜，民眾以為春節垃圾爆量害垃圾車「爆胎」，但警方到場後，才發現是路面天坑害垃圾車「刁車」，所幸無人受傷，後續由高雄市政府養工處處理。
有網友在臉書社團「左營楠梓人」貼文，一輛垃圾車往右後方傾斜受困，由於該輛車剛好完成清運，網友開玩笑稱「看來今年的垃圾爆量了，今天的楠梓區德民路356巷垃圾車直接爆胎，已有警車、大型拖吊車協助」。
起初網友都以為是垃圾爆量才害垃圾車爆胎，但警方了解原因後，才發現是路面塌陷，導致垃圾車右後輪陷入路中，所幸意外未造成人員受傷。
警方指出，塌陷原因不明，垃圾車已在昨晚10時許經拖吊車到場協助脫困，警方全程於現場管制、疏導，以維交通順暢與行經人車安全。
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