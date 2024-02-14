走丟了！高雄春節市集人潮雜沓 警帶哭泣男童找到家人
高雄鹽埕區新樂街春節市集吸引遊客走春，昨晚1名男童走失，在街上嚎啕大哭，路人帶他到捷運警察隊服務台，員警帶男童逛大街，半小時後終於在街上找到男童的阿嬤，令男童破泣為笑，也讓阿嬤鬆了一口氣。
昨晚8時35分許，高雄捷運警察隊員警在捷運鹽埕埔站，執行「冬日遊樂園」交通疏導勤務，民眾帶著5歲張姓男童求助，員警了解原因，才知張童和祖母及姑姑到新樂街市集遊玩，卻不慎與家人走散，男童在路旁哭泣，路帶他到捷運鹽埕埔站求助。
員警邊安撫男童，並帶他沿新樂街市集尋找家人，同時透過捷運站廣播，直到晚間9時許，終於在新樂街與大勇路口，找到張童的阿嬤；當時阿嬤（70歲）也因孫子走失，心急如焚，見到員警帶著孫子出現眼前，心中大石終於擱下，連忙向員警道謝，還開心的和員警合影留念。
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