影／台南市東區民宅失火 救出一家3人 83歲男屋主命危

台南市東區大同路二段61巷內一棟3樓透天民宅，今天上午8點多突然起火燃燒，因屋前堆放大批回收資源物品，火勢一度猛烈，延燒到其他鄰接3戶，消防人員獲報連忙到場出水滅火，火勢約在33分鐘後控制。消防人員清理火場救出83歲陳姓男屋主，沒有意識送醫急救。

消防救護人員從2樓救出臥病在床的83歲陳姓男屋主，沒有呼吸心跳，緊急送醫。陳男81歲倪姓妻子和兒子躲在1樓後方陽台，陳妻飽受驚嚇，兒子吸入濃煙送醫，2人意識清楚沒有大礙。

倪老太太說，她的先生長期臥病在床住在2樓，平日靠她回收物品過活，不知為什麼燒起來。消防人員說，發生火災真正原因待火災調查科人員鑑定查明。

台南市消防局救災救護指揮中心，上午8點46分接獲民眾報案，東區大同路二段61巷208號住宅火警，派遣崇善分隊等前往，共計出動21車39人。現場報案人表示已經延燒至186、206號，已經請其家人避難。義消通報有延燒182號，人員目前已脫困。