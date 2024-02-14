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單親爸罹小兒麻痹養失智父 年節遇骨裂…警募28萬送暖

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局長李建興關懷轄內弱勢，年節期間得知，罹患小兒麻痺的蕭姓男子失婚，獨力扶養兩子、失智父，但椎骨破裂需復健，無法工作，生活陷困境，近日李與所長、警友站長等人，帶著善心人士捐贈的28萬元善款，協助蕭度過難關。

經查，蕭姓男子（51歲）從小罹患小兒麻痹，平時養雞維生，需撫養失智父親與兩名在學孩子，經濟狀況不佳，但年節期間，蕭因椎骨骨折，入院手術後需要復健，經濟無以為繼，第四警分局南屯所長廖雲傑得知後，啟動關懷慰問機制，近日與分局長李建興、南屯警友站站長廖德昌等人，前往醫院關懷，轉交善心人士捐贈的28萬元，讓蕭安心養病。

第四警分局在年節期間，對弱勢關懷不間斷，除了提供蕭男協助外，另外黎明所轄內的卓姓婦人（59歲）年前就醫時，發現罹患肺癌，所長王凱正得知後，通報區公所申請急難紓困，近日也與三和里長張家蓉、志工贈送物資至住家關懷探視。

第四警分局長李建興表示，適逢113年加強重要節日安全維護工作期間，警察除治安、交通為主軸外，為民服務也是重要的一環，第一線執勤員警主動挖掘關懷弱勢，除協助通報社會局等相關單位讓其受到妥善安置外，透過善行的延續，將愛心散播到社會中每一個角落，傳遞社會正能量，共創溫馨城市。

台中市第四警分局關懷弱勢，年節期間，提供蕭男、卓婦需要的善款與物資。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局關懷弱勢，年節期間，提供蕭男、卓婦需要的善款與物資。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局關懷弱勢，年節期間，提供蕭男、卓婦需要的善款與物資。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局關懷弱勢，年節期間，提供蕭男、卓婦需要的善款與物資。圖／第四警分局提供

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