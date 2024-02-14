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75歲老翁春節失蹤一天 南警在6公里外找到助他回家團圓

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區75歲鄧姓老翁，前天獨自外出不慎迷途一天後，在距離住家6公里外的中西區街頭，被市警二分局長樂所巡邏警員發現獨自坐於安全島上，警方查證身分後得知為失蹤人口，聯繫上他家屬，協助平安返家與家人團圓。

長樂派出所警員陳泓均、警員莊志鴻，昨天凌晨2點多巡邏，經過中西區民權路四段與華平路口時，發現老翁在安全島上，警員主動趨前關懷老翁有無身體不適、個人基本資訊，老翁面對員警的詢問皆無法說明，僅表示自己獨自外出散步，警方評估當時氣溫寒冷，遂先帶返所稍作休息再查證身分。

待老翁狀況穩定後，員警耐心問到姓名，並利用警用資訊系統的輔助，總算順利查出其身分，原來鄧姓老翁於本月12日凌晨2點多自家中外出，杳無音訊，已於12日下午被家人通報為失蹤協尋人口。

鄧姓老翁的弟弟接獲員警電話，立刻趕至派出所並向警方表示，見到哥哥平安無恙，懸著的一顆心才安穩放下，對於哥哥從東區走了逾6公里至中西區十分訝異且心疼，非常感謝警方的熱心協助，才讓哥哥能夠在春節期間平安返家團圓。

市警二分局表示，民眾家中如有易走失年長者或有失智長輩，應多加關心與注意行蹤，平時可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，亦可配戴防走失手環，也可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路，防範未然，才是給家人與長輩最好的照顧與保護。

台南市警二分局警員陳泓均，熱心協助走失老人與家人團圓。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局警員陳泓均，熱心協助走失老人與家人團圓。記者黃宣翰／翻攝
75歲鄧姓老翁（左）失蹤一天，台南市警二分局警員陳泓均（右）在6公里外找到，協助他與家人團圓。記者黃宣翰／翻攝
75歲鄧姓老翁（左）失蹤一天，台南市警二分局警員陳泓均（右）在6公里外找到，協助他與家人團圓。記者黃宣翰／翻攝

失蹤 家人

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