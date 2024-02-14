桃園2黑衣男當街尋仇鬥毆 1男被狠K哀叫救命
桃園市大溪區文化路昨晚發生一起當街尋仇毆人事件，2名穿著黑衣和黑色套頭外套男子將轎車後座1名男子拖出拳打腳踢毆打，被毆男子連連喊叫「救命啊！」2黑衣男邊叫「叫什麼」、「給我槌」，引起路人圍觀，警方今天上午表示，警方據報迅速趕到，只見被打男子坐在地上，犯嫌跑掉，警方已循線鎖定2黑衣男子偵辦。
大溪警方表示，昨晚大溪文化路上1名男子在轎車後座，遭2名黑衣男子拳打腳踢拖出車外毆打事件，警方據報迅速趕到，只剩被毆男子坐在地上，身上有傷、並無大礙。被毆打男子自稱，自己得罪人被打，無意報案。
雖然被毆男子未報案，警方以當街聚眾鬥毆事件，影響社會秩序良俗觀感，已循線鎖定該起事件相關犯嫌身分，將進一步帶回依違反社會秩序維護法、聚眾鬥毆罪嫌偵辦。
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