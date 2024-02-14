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影／疑未注意車前狀況 苗栗市廂型車撞臨停大貨車 一片狼藉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

昨天大年初四晚上，苗栗市為公路發生廂型車碰撞路旁臨停大貨車交通事故，廂型車的車頭嚴重毀損，現場一片狼藉，廂型車駕駛林姓男子輕傷，案由警方進一步調查中。

警方初步調查，林男（36歲）昨晚8點多駕駛廂型車，在為公路南往北直行，疑未注意車前狀況，直接撞及前方臨停路邊打警示燈（雙黃燈）下貨的大貨車，林男輕微擦挫傷，經苗栗縣政府消防局救護車送醫後無大礙，林男經酒精檢測未有飲酒情形。詳細事故原因尚待調查釐清。

這起車禍廂型車右側車頭嚴重毀損，碎門散落一地，發生巨大碰撞聲響，許多居紛紛出門察看，詳細事故原因，警方進一步調查釐清中，苗栗警察分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

苗栗市為公路昨晚發生廂型車碰撞路旁臨停大貨車交通事故，廂型車的車頭嚴重毀損，現場一片狼藉，廂型車駕駛林姓男子輕傷送醫。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市為公路昨晚發生廂型車碰撞路旁臨停大貨車交通事故，廂型車的車頭嚴重毀損，現場一片狼藉，廂型車駕駛林姓男子輕傷送醫。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市為公路昨晚發生廂型車碰撞路旁臨停大貨車交通事故，廂型車的車頭嚴重毀損，現場一片狼藉，廂型車駕駛林姓男子輕傷送醫。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市為公路昨晚發生廂型車碰撞路旁臨停大貨車交通事故，廂型車的車頭嚴重毀損，現場一片狼藉，廂型車駕駛林姓男子輕傷送醫。圖／苗栗警察分局提供

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