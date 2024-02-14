影／疑未注意車前狀況 苗栗市廂型車撞臨停大貨車 一片狼藉
昨天大年初四晚上，苗栗市為公路發生廂型車碰撞路旁臨停大貨車交通事故，廂型車的車頭嚴重毀損，現場一片狼藉，廂型車駕駛林姓男子輕傷，案由警方進一步調查中。
警方初步調查，林男（36歲）昨晚8點多駕駛廂型車，在為公路南往北直行，疑未注意車前狀況，直接撞及前方臨停路邊打警示燈（雙黃燈）下貨的大貨車，林男輕微擦挫傷，經苗栗縣政府消防局救護車送醫後無大礙，林男經酒精檢測未有飲酒情形。詳細事故原因尚待調查釐清。
這起車禍廂型車右側車頭嚴重毀損，碎門散落一地，發生巨大碰撞聲響，許多居紛紛出門察看，詳細事故原因，警方進一步調查釐清中，苗栗警察分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言