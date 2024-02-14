網紅柬埔寨直播挨揍 遭疑自導自演

直播主「晚安小雞」傳出疑在柬埔寨遭毆打。直至昨日下午才又再次現身。 圖／摘自晚安小雞直播

網紅爭議再添一樁，台灣直播主「晚安小雞」（陳能釧）前晚宣稱在柬埔寨的凱博園區開直播後疑遭突襲毆打還失聯，昨天下午又直播稱已逃出；刑事局表示未接獲家屬報案，但已透過管道向柬埔寨警方查證，各方從直播畫面比對網路街景地圖發現，直播地點並非他宣稱的凱博園區。對於外界質疑他自導自演，警方表示持續關注。

「晚安小雞」昨晚宣稱在柬埔寨直播時突然消失，消息傳出後，刑事局駐越南聯絡官已向柬國通報相關訊息。柬國西港省長郭宗朗昨天下午還在個人臉書上公布四張「晚安小雞」的照片，請求協尋。

直播主「晚安小雞」前晚他宣稱獨自在柬埔寨的凱博園區開直播，一小時後，疑似遭人發現，他轉身跑上樓梯逃跑，一會兒手機摔落在地，影片只傳來毆打聲，隨後一名身著迷彩褲的人士拾起手機，結束直播，引起關注。

不過，刑事局表示未接獲家屬報案，昨下午他又現身，他自稱手腳、脖子曾遭人綁在椅子上毆打，還直呼「想回家，不敢再來柬埔寨了，這是自作自受，不怪別人。」