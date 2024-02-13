過年疑被丟爆裂物 彰化住家隔板出現3洞嚇壞居民
彰化縣溪州鄉有民宅在大年初二晚上疑被人丟爆裂物，居民發現住家外隔板出現3個洞，嚇了一跳；北斗警分局指出，已接獲報案，鎖定特定人士追查中。
謝姓居民報案指出大年初二的晚間10點多，在溪州鄉三條村九甲巷的住家，聽到「碰」一聲巨響，附近住戶全都跑出來看，經檢查發現雨遮被炸裂，就連住家的金屬隔板被炸出3個洞，幸好沒有人受傷。
附近居民說，事後從監視器畫面發現有輛可疑的小貨車，當晚就停在路旁，車輛一離開，馬上就發出巨響與閃光，先前不曾發生過這樣的事，住戶都嚇了一跳。
警方指出，已依規定受理報案，並鎖定犯案對象，將報請彰化地方檢察署指揮，等查緝嫌疑人到案說明釐清案情後，再依公共危險及毀損案移送偵辦。
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