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大鬧超商熊抱女店員 涉案移工稱被騙心情不佳

中央社／ 苗栗縣13日電

1名印尼移工今天在竹南鎮某超商突然闖入櫃台熊抱女店員，女店員驚聲尖叫無法掙脫，經警民合力壓制帶回派出所後，自稱於南部被騙北上，一時心情不佳失控出現脫序行為。

今天是大年初四，苗栗縣警察局竹南分局下午2時許接獲民眾報案，稱於竹南火車站對面超商內有糾紛事件，立即派線上多名警力前往，經警民合作，合力將滋事的男子壓制帶回派出所。

根據民眾的影片，男子事發時大鬧超商，突然熊抱超商女店員，女店員被嚇得驚慌失聲尖叫，有熱心顧客上前欲協助拉開男子，但對方仍緊抱女店員不放。

警方表示，初步調查該男子為印尼籍27歲沙姓合法移工，自稱於南部遭騙北上，因心情不佳，無法控制情緒而於店內有脫序行為，後續將釐清糾紛原因及相關責任。

印尼 移工 超商

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