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台東婦人躺在消波塊久久不動 警察到場內情超傻眼

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

一名婦人今天下午獨自在台東富岡漁港附近的堤岸休憩，路過遊客發現消波塊上竟然有人「躺著不動」，連忙通知警察協助。大批警消抵達現場後婦人被驚醒，搔頭羞赧說，中午喝了酒不小心睡著，沒有負面想法。

年約60歲的婦人說，今天中午跟家人到富岡漁港附近餐廳用餐，吃飯時喝了一點酒，餐後獨自去堤防消波塊看風景，沒想到睡着了，家裡還有很多孫子，沒有什麼負面念頭，讓大家擔心了，很不好意思。

婦人酒意未退，起初說自己騎機車來，後來又說是家人載她來，發現自己驚動這麼多人覺得過意不去，當場九十度鞠躬說抱歉。

警方調查，該名婦女住在台東市區，因在消波塊上睡着引起熱心民眾誤會，雖然人沒事，不過還是先帶婦人回派出所休息，另通知家人載她返家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東市一名婦人在富岡漁港的堤防附近消波塊欣賞風景，躺著睡覺結果引發遊客關切報警，婦人上岸後向各單位人員鞠躬致歉。記者徐白櫻／翻攝
台東市一名婦人在富岡漁港的堤防附近消波塊欣賞風景，躺著睡覺結果引發遊客關切報警，婦人上岸後向各單位人員鞠躬致歉。記者徐白櫻／翻攝

台東 家人 消波塊

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