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晚安小雞柬埔寨詐騙園區直播失聯 下午再開直播喊「想回家」

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣直播主「晚安小雞」（陳能釧）昨天晚間在柬埔寨的凱博園區開直播逾1小時遭發現，疑遭穿著迷彩褲人士毆打，直播中斷後失聯。刑事局今天尚未接獲家屬報案。直到今天下午3點多，晚安小雞再次開直播並表示他遭人綁住，目前已經逃出來，這都是自作自受，哭喊想回家。

晚安小雞昨天在臉書發文，他已抵達柬埔寨，將直播4天。他昨晚獨自在柬埔寨的凱博園區開直播1小時之後，疑似遭人發現，轉身跑上樓梯逃跑，一會兒手機便摔落在地，影片傳來毆打聲，隨後一名身著迷彩褲的人士拾起手機，結束直播。

晚安小雞的妻子「愛婆」與今天凌晨直播落淚表示，找不到人。直播主「傑哥」則說，目前聯繫不上晚安小雞，他們都不清楚晚安小雞的確切行程，旅行社導遊是由他介紹，將請YouTuber「阿鬧」帶錢到柬埔寨了解狀況。

今天下午3點17分，晚安小雞再次在臉書直播，時長約19分鐘，他衣衫襤褸、神色不安地在戶外奔跑，聲稱手腳、脖子遭人綁在椅子上，直到建築物內裡面有數名持槍的人對他說了聲「Leave」，他就跑了5、6公里。影片尾聲，他蹲在路邊開直播錄影存證，哭喊「想回家，不敢再來柬埔寨了，這是自作自受，不怪別人。」

直播主「晚安小雞」昨傳出在柬埔寨遭毆打後失聯，今天下午3點再次開直播表示已逃出。圖／摘自晚安小雞直播
直播主「晚安小雞」昨傳出在柬埔寨遭毆打後失聯，今天下午3點再次開直播表示已逃出。圖／摘自晚安小雞直播
直播主「晚安小雞」昨傳出在柬埔寨遭毆打後失聯。 圖／摘自晚安小雞直播
直播主「晚安小雞」昨傳出在柬埔寨遭毆打後失聯。 圖／摘自晚安小雞直播

小雞 柬埔寨 直播主

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