台南生母公園沙地埋女嬰 春節上班後首日解剖釐死因

台南市安南區海佃路上一處兒童公園溜滑梯旁沙地8日傍晚發現女嬰埋屍案，檢方認翁女涉生母殺嬰、遺棄屍體等罪嫌聲押，唯她甫生產後2月未滿，准予2萬元交保並限制住居。而檢方為查明女嬰死因和死亡時間，擇定15日解剖，進一步釐清。

警方調查，8日傍晚5時多有小朋友在該公園玩沙時發現疑似娃娃嬰兒的頭，慌張地請母親察看後竟發現是已死亡女嬰，連忙報處警理；警方立即封鎖現場並成立專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，調閱上百支監視器鏡頭過濾分析，46小時將涉案31歲翁姓生母及21歲吳姓同居男友2人拘提到案。

警方調閱周邊監視器循線追查，發現有名女子趁深夜較無民眾進出時段，抱持物品徒步走向案發地點，逗留許久形跡可疑，依此特徵多方訪查沿線周邊住戶，輔以監視器影像交叉比對，最終鎖定翁女涉有重嫌，10日晚間持拘票前安南區租屋處，將她及吳男拘提到案，並查扣剪斷臍帶剪刀、手機等相關證物，依殺人罪嫌將2人移送台南地檢署偵辦。

據了解，翁女不知生下女嬰時是否活著，並不讓同居吳姓男友知道此事，獨自一人埋下剛出生不久的女嬰，並在沙地上疊了小石塊。檢方複訊翁女後，依生母殺嬰、遺棄屍體等罪嫌，向法院聲押。

台南地院認她甫生產後2月未滿，符合刑事訴訟法相關規定，併准予她2萬元交保，並限制住居。至於吳男供稱，不知同居女友生下女嬰，檢方偵訊後，以3萬元交保候傳。