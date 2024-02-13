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手機定位APP立功 與女友吵架失聯板橋警橋上尋獲失意男

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市33歲林姓男子日前與女友吵架，一時心情不好竟傳訊息給馬姓女友後隨即失聯，馬女看到訊息後擔心男友安危立即報警。因雙方手機有安裝定位APP，板橋警獲報透過馬女手機查詢林男位置，立即趕赴板橋區環河橋上找到林男，林男表示因心情不好才會在橋上散心，經警方安撫後林男情緒已冷靜，解除一場虛驚。

據了解，上月31日上午板橋警方接獲馬姓女子報案表示，與林姓男友因感情因素發生爭執，林男傳訊息給她後隨即失聯，馬女擔心林男發生危險趕緊報警。板橋警方詢問馬女後，得知雙方手機有安裝定位APP，立即透過定位鎖定林男行蹤，火速前往板橋區環河橋上上搜尋，果然發現正在橋上漫步的林男。

林男向警方坦承因與女友吵架心情不好，於是騎機車到橋上散心，經警方安撫後林男情緒平復返家休息，警方也通知馬女已尋獲林男。板橋分局長陳宇桓呼籲民眾應多關心與陪伴身旁的人，鼓勵陷入負面情緒的親友尋求專業協助，一起愛護心理健康。

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安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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板橋警方透過手機定位APP，找到在環河橋上的林姓男子。記者黃子騰／翻攝
板橋警方透過手機定位APP，找到在環河橋上的林姓男子。記者黃子騰／翻攝
林姓男子向警方表示因心情不好才會在橋上散心。記者黃子騰／翻攝
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