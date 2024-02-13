直播主晚安小雞柬埔寨詐騙園區直播失聯 刑事局：未接獲家屬報案

台灣直播主「晚安小雞」昨天晚間在柬埔寨的凱博園區開直播，根據直播畫面，晚安小雞遭發現後疑遭穿著迷彩褲人士毆打後，直播中斷，失聯至今。刑事局今回應，目前尚未接獲家屬報案。

晚安小雞昨天在臉書發文，他已經到了柬埔寨，將直播4天。他昨晚獨自在柬埔寨的凱博園區開直播1小時之後，疑似遭人發現，他便在在建築內轉身逃跑，一會手機便摔落在地，影片傳來毆打聲，之後一個身著迷彩褲的人士拾起手機，結束直播。