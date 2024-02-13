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直播主晚安小雞柬埔寨詐騙園區直播失聯 刑事局：未接獲家屬報案

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣直播主「晚安小雞」昨天晚間在柬埔寨的凱博園區開直播，根據直播畫面，晚安小雞遭發現後疑遭穿著迷彩褲人士毆打後，直播中斷，失聯至今。刑事局今回應，目前尚未接獲家屬報案。

晚安小雞昨天在臉書發文，他已經到了柬埔寨，將直播4天。他昨晚獨自在柬埔寨的凱博園區開直播1小時之後，疑似遭人發現，他便在在建築內轉身逃跑，一會手機便摔落在地，影片傳來毆打聲，之後一個身著迷彩褲的人士拾起手機，結束直播。

晚安小雞的妻子「愛婆」與今天凌晨直播證實，找不到人。直播主「傑哥」則說，目前聯繫不上晚安小雞，他們不清楚晚安小雞的確切行程，不過是透過當地旅行社安排當地地陪，旅行社導遊是由他介紹，他會請直播主「阿鬧」帶錢到柬埔寨了解狀況。刑事局表示，目前仍未接獲家屬報案，將持續與外交部及駐外單位保持聯繫。

直播主「晚安小雞」昨傳出在柬埔寨遭毆打後失聯。 圖／摘自晚安小雞直播
直播主「晚安小雞」昨傳出在柬埔寨遭毆打後失聯。 圖／摘自晚安小雞直播

小雞 柬埔寨 直播主

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