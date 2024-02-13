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男頂不住過年壓力離家出走 桃警初三尋回助團圓
桃園31歲廖姓男子由於交友與婚姻觀念與家裡長輩不同，年前發生爭吵憤而離家出走，從小年夜至大年初二躲在網咖、三溫暖，母親等不到兒子返家團圓，昨天報警協尋，經桃市警桃園分局埔子派出所調閱監視器，清查廖男行蹤，發現他在離家5公里外區域活動，經過一番勸說，終於讓廖男返家團圓。
桃園分局表示，昨天大年初三上午7點30分，埔子派出所接獲廖姓婦人報案，表示31歲的兒子在小年夜前一天（7日）與家人發生爭執後氣憤離家，打他的電話都不願回應，最後甚至關機失去音訊，家人都很著急希望警方能協助。
員警調閱監視器追查，發現廖男應該待在轄內中山東路附近的三溫暖店內，所長簡國峻與警員吳俊逸於是前往訪查，請店員協助確認後，廖男果然就在店內，為了防止他刻意離開規避訪查，員警請店員配合將他帶到櫃台，同時向他說明家人焦急尋找的情況。
廖男表示，因生活瑣事與家人意見不合發生嚴重爭吵，他氣憤離家後為節省開銷，晚上就到網咖或三溫暖店渡時間，經員警勸導溝通，廖男同意與員警返回所內，由家人前來接回。
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