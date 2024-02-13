新北8旬嬤遇詐做了這件事 守住1700萬房產免遭過戶

新北市一名40餘歲翁姓詐欺通緝犯，得知民眾有消費糾紛，佯裝調解委員向一名8旬阿嬤騙取身分證影本，再假冒阿嬤代理人聲請債務調解，要以房屋抵押還債，取得房屋移轉過戶文件，幸阿嬤女兒相當機警，得知母親身分證影本給了不明人士後，即向中和地政事務所求助申辦「地籍異動即時通」；隔年詐欺通緝犯持區公所作成的調解書辦理房屋過戶時，阿嬤馬上接收到簡訊及電子郵件通知，立即報警，成功守住價值約1700萬元房子。

地政局指出，家住永和的阿嬤當時因與他人有消費糾紛正在調解，翁男不知如何得知阿嬤相關資訊，親自登門拜訪，自稱是調解委員，把阿嬤帶到超商影印身分證影本說要幫她調解，事後阿嬤愈想愈不對，將此事告知女兒。

女兒察覺怪異，四處求處該如何處理，打到中和地所時，地所人員告知如果擔心，可以先辦理地籍異動即時通，翁男騙完影本後，並未馬上行動，而是等了一年才辦理房屋過戶，因為提前辦理即時通知，才阻止這場騙局，成功守下1700萬元（實價登錄）房產，近期翁男在外縣市已因他案遭逮。

地政局地籍科長王珮榕表示，民眾申請「地籍異動即時通」服務，可由不動產權利人親至地政事務所臨櫃申請外，亦可利用網路數位櫃檯申辦系統使用自然人憑證申請。

王珮榕說，自112年11月起，申辦該服務可將電話號碼及電子郵件通知數量增加為2組，讓自己信任的親屬也可在同一時間接收簡訊及電子郵件，把關多一道，財產保障更周延。

新北市地政局長汪禮國表示，詐欺案件逐年攀升，不動產詐騙手法更是五花八門，提醒民眾除了不要輕易將身分證、權狀交付他人外，建議民眾可以跟這位8旬阿嬤一樣，到地政事務所免費申辦「地籍異動即時通」，申辦後只要名下的不動產被申請登記，於「收件」及「異動完成」時，都可透過簡訊或電子郵件通知權利人，以即時掌握不動產權利異動資訊，立即採取必要的因應作為，預防不動產遭人冒名盜取。