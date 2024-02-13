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西濱後龍路段火燒車 警方：今返鄉要確實檢查車輛
一輛轎車11日上午9點多行經西濱快速道路南下105.4公里側車道匯入口處、苗栗縣後龍鎮路段，因不明原因火燒車，警方獲報趕抵，並通報消防人員前往滅火，有驚無險撲滅火勢，所幸車上人員皆平安，警方也迅速排除車流回堵，立即調派機動交通警力加強疏導。
苗栗警方今指出， 經交通警力趕赴現場疏處，發現為一自小客車自後龍鎮出發南行，沿台61線快車道北往南行駛時，駕駛突發現車輛失去動力且引擎蓋冒煙，疑似車輛故障，機警地立即將車輛就近停靠並下車遠離車輛，豈料車輛馬上就因不明原因起火，所幸車上人員都平安。
警方說，因車輛起火處佔據側車道匯入口及消防人員現場救災之需，現場經管制僅開放台61線內側車道通行，警察人員現場加強交通疏導及通報警廣及沿線CMS路況，提醒用路人注意路況。經警方加強疏導，聯繫拖吊車第一時間移置車輛並協助清除路面，於10點許順利排除佔用車道情形，在30分鐘內迅速消弭車流回堵壅塞情事，恢復台61線沿線交通順暢。
竹南警察分局提醒，今天是大年初四，預計會有返鄉車潮，民眾行車上路前應確認愛車狀況，確實檢查「6燈5油3水1壓」再上路，行駛過程如發現異狀，應立即將車輛停靠安全處所並立即報警求援，以防止事故發生。
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