西濱後龍路段火燒車 警方：今返鄉要確實檢查車輛

一輛轎車11日上午9點多行經西濱快速道路南下105.4公里側車道匯入口處、苗栗縣後龍鎮路段，因不明原因火燒車，警方獲報趕抵，並通報消防人員前往滅火，有驚無險撲滅火勢，所幸車上人員皆平安，警方也迅速排除車流回堵，立即調派機動交通警力加強疏導。

苗栗警方今指出， 經交通警力趕赴現場疏處，發現為一自小客車自後龍鎮出發南行，沿台61線快車道北往南行駛時，駕駛突發現車輛失去動力且引擎蓋冒煙，疑似車輛故障，機警地立即將車輛就近停靠並下車遠離車輛，豈料車輛馬上就因不明原因起火，所幸車上人員都平安。

警方說，因車輛起火處佔據側車道匯入口及消防人員現場救災之需，現場經管制僅開放台61線內側車道通行，警察人員現場加強交通疏導及通報警廣及沿線CMS路況，提醒用路人注意路況。經警方加強疏導，聯繫拖吊車第一時間移置車輛並協助清除路面，於10點許順利排除佔用車道情形，在30分鐘內迅速消弭車流回堵壅塞情事，恢復台61線沿線交通順暢。