驚見前有警察臨檢酒駕男急換女友騎 土城警識破逮人

新北市土城警方日前深夜在城林橋上執行路檢時，發現1輛雙載電動自行車在路檢點前100公尺處停下，騎士疑似正在與乘客交換駕駛，警員立即上前盤查，發現騎車的38歲阮姓移工男子身上有濃濃酒味，經酒測發現酒測值達0.30，阮男坦承見到警方擔心酒駕曝光才起意請女友騎車，警方詢後依公共危險罪嫌將阮男送辦。

據了解，涉嫌酒駕的38歲阮姓越南籍移工，3日晚間與同鄉喝酒歡聚後，騎乘電動自行車載著女友準備返家休息，阮男騎經土城區城林橋時，前方100公尺處土城派出所副所長吳佳馨、警員王凱正及廣福所警員林智偉、警員吳承儒正在執行路檢，阮男見狀擔心酒駕遭逮，趕緊停車欲與未飲酒的女友交換駕駛。

土城派出所副所長吳佳馨發現後上前盤查，發現阮男正將電動自行車熄火，且阮男身上散發出濃濃酒味，警方詢問時因雙方語言不通，警員拿出手機翻譯詢問阮男及其女友到底是誰騎車，阮男見無法抵賴才坦承剛剛的確是他在騎車。警方對阮男進行酒測發現他酒測值達0.30，詢後依公共危險罪移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康