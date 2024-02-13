聽新聞
test
0:00 / 0:00
滿載氫氣槽車與逆向小客車貢寮對撞 幸氫氣未滲露
大年初四，新北市貢寮興隆街發生一起對撞意外，一輛營業貨櫃曳引車沿台2線基隆往宜蘭方向時，與一輛逆向自小客車對撞，幸槽車載運的氫氣沒有滲漏，雙方駕駛酒測值皆為0，休旅車駕駛胸部擦挫傷不願就醫，詳細肇事原因仍待釐清。
警方調查，今天上午8時41分，潘男駕駛營業貨櫃曳引車、附掛子車，沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在貢寮區興隆街100號前，與逆向由張男駕駛的自小客車對撞，小客車車頭凹陷損毀，幸好槽車載運氫氣沒有滲漏情形，現場無危險狀況。
警方調查，事故車輛散落物占據往宜蘭方向車道，由瑞芳分局員警3名協助交通疏導管制車輛單線雙向通行；自小客車駕駛張男胸部擦挫傷，表示不願就醫，雙方酒測值均為0.00MG/L。詳細肇事原因仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言