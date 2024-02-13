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滿載氫氣槽車與逆向小客車貢寮對撞 幸氫氣未滲露

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

大年初四，新北市貢寮興隆街發生一起對撞意外，一輛營業貨櫃曳引車沿台2線基隆往宜蘭方向時，與一輛逆向自小客車對撞，幸槽車載運的氫氣沒有滲漏，雙方駕駛酒測值皆為0，休旅車駕駛胸部擦挫傷不願就醫，詳細肇事原因仍待釐清。

警方調查，今天上午8時41分，潘男駕駛營業貨櫃曳引車、附掛子車，沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在貢寮區興隆街100號前，與逆向由張男駕駛的自小客車對撞，小客車車頭凹陷損毀，幸好槽車載運氫氣沒有滲漏情形，現場無危險狀況。

警方調查，事故車輛散落物占據往宜蘭方向車道，由瑞芳分局員警3名協助交通疏導管制車輛單線雙向通行；自小客車駕駛張男胸部擦挫傷，表示不願就醫，雙方酒測值均為0.00MG/L。詳細肇事原因仍待釐清。

一輛營業貨櫃曳引車沿台2線基隆往宜蘭方向時，與一輛逆向自小客車對撞，幸槽車載運的氫氣沒有滲漏。圖／瑞芳警分局提供
一輛營業貨櫃曳引車沿台2線基隆往宜蘭方向時，與一輛逆向自小客車對撞，幸槽車載運的氫氣沒有滲漏。圖／瑞芳警分局提供

宜蘭 貢寮

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