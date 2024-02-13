桃園移工爆胎拋錨卡路上 警化身修車技工補胎展身手

桃園市楊梅區工作的30歲越南籍陳姓移工昨晚開車趕往新竹縣新豐鄉聚餐，行經新屋區中山路，突然爆胎洩氣拋錨停靠路邊，過年聯絡不到修車廠很是焦急，楊梅分局新屋所警員蕭弘彬巡邏發現，剛好車上備有補胎條，蕭化身「修車技工」完成補胎，陳姓移工在蕭弘彬完成補胎後上路，一 感謝警察為民服務的全能身手。

楊梅警方今天上午表示，陳姓越籍移工趁昨晚春節期間，與新竹縣新豐鄉的同鄉黎姓姊姊相約聚餐，他開車行經新屋區中山路，突然車子左後輪爆胎拋錨，他停靠路邊，一看車胎洩氣，打電話聯絡附近汽車修理廠找人拖吊人修理，卻都無人接聽，站在路邊十分焦急。

新屋分駐所副所長蔡坤德與蕭弘彬巡邏經過，看見陳姓移工站在車旁不知所措，2人下車了解，陳姓移工擔心車子爆胎無法趕赴新竹餐會，蕭弘彬查看發現輪胎的結構完整，只是被螺絲釘刺破，蕭學過補胎「技術」，隨後將刺破輪胎的螺絲釘取出，再用車上預備的補胎條黏上完成補胎充氣。