大年初四寶寶要出來啦！ 大園警方緊急開道助孕婦待產

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聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

「警察先生，我老婆要生了，塞車怎麼辦？」桃園觀音區張姓男子今天凌晨載著即將臨盆的妻子要到林口長庚醫院，由於過年期間國道高速公路無處不塞，張姓準爸爸擔心遇上塞車動彈不得，在途中遇到巡邏員警時，張男急忙上前求助員警幫忙開道，員警見狀立即鳴笛於前方警示開道，迅速平安引導張男及妻子抵達林口長庚醫院待產。

大園分局表示，大園派出所警員邱重霖，今天凌晨1點在濱海路三段與民生路口執行防制危險駕車勤務時，遇到張姓男子上前攔車。張男神情慌張表示，他的妻子的羊水已經破了即將生產，但因正值春節期間，擔心遇上出遊返鄉車潮，困在車陣中無法動彈，此時剛好看到巡邏員警經過，情急之下便上前求援。

員警見情況緊急，趕緊駕駛巡邏車在張男車前協助開道，護送他們至林口長庚醫院，警方一路鳴笛、開啟警示燈，前方車輛見狀後紛紛配合讓道，讓原本至少要40分鐘以上的車程，僅花15分鐘便順利抵達。

張男連連向警方致謝，表示若沒有員警即時相助，前往醫院的路途恐怕沒辦法如此迅速。警方也呼籲民眾，疾病救護請優先通報119，若情況特殊需要警察幫忙，撥打110警方也將提供民眾協助。

桃園觀音區張姓男子的妻子今天凌晨羊水破了，張男急忙載著妻子要去林口長庚醫院擔心塞在高速公路上，於是向大園警分局大園派出所在路邊執勤的警員邱重霖求助，一路鳴警笛、開啟警示燈，讓原本至少要40分鐘以上車程，僅花15分鐘便順利抵達，張男將妻子送入產房後，連連向警方道謝。記者陳恩惠／翻攝
桃園觀音區張姓男子的妻子今天凌晨羊水破了，張男急忙載著妻子要去林口長庚醫院擔心塞在高速公路上，於是向大園警分局大園派出所在路邊執勤的警員邱重霖求助，一路鳴警笛、開啟警示燈，讓原本至少要40分鐘以上車程，僅花15分鐘便順利抵達，張男將妻子送入產房後，連連向警方道謝。記者陳恩惠／翻攝
桃園觀音區張姓男子的妻子今天凌晨羊水破了，張男急忙載著妻子要去林口長庚醫院擔心塞在高速公路上，於是向大園警分局大園派出所在路邊執勤的警員邱重霖求助，一路鳴警笛、開啟警示燈，讓原本至少要40分鐘以上車程，僅花15分鐘便順利抵達，張男將妻子送入產房後，連連向警方道謝。記者陳恩惠／翻攝
桃園觀音區張姓男子的妻子今天凌晨羊水破了，張男急忙載著妻子要去林口長庚醫院擔心塞在高速公路上，於是向大園警分局大園派出所在路邊執勤的警員邱重霖求助，一路鳴警笛、開啟警示燈，讓原本至少要40分鐘以上車程，僅花15分鐘便順利抵達，張男將妻子送入產房後，連連向警方道謝。記者陳恩惠／翻攝

塞車 林口 長庚

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