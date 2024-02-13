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影／7旬婦解除500萬定存 購買虛名生基位險遭騙

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市7旬劉姓婦人過年前到銀行辦理解除500萬定存，一開始說要整修房屋，經行員關心提問，婦人才說是要購買生基位，行員擾心婦人遭詐騙，通報轄區員警到場勸說才放棄匯款險遭騙。

新北市永和警分局得和派出所在過年前夕接獲轄內華南銀行南永和分行女行員通報，指稱有民眾疑似遭到詐騙，立即指派線上巡邏員警前往協助攔阻，員警到場了解，原來是71歲劉姓婦人欲臨櫃解除定存提領500萬元，邱姓女行員關心提問用途後察覺有異而通報警方。

劉婦一開始還對員警佯稱是為裝修房子才來提款，經警方耐心勸說，劉婦才說，今年1月底接獲不明人士電話大力推薦購買生基位，並告知生基位可以消災解厄、求財改運且購入後未來可高價賣出，才坦言是要購買生基位，才會到銀行解除定存領取500萬元備用，再交予對方購買生基位。

劉婦經員馽勸說後發現確為詐騙案件，感謝員警成功攔阻才不致損失500萬元。永和警分局長王耀輝呼籲，在網路上或平日遇不明人士買賣，不要急於購買，一定要反覆確認，更需確認對方真實身分或撥打165反詐騙專線諮詢，以免一生積蓄落入詐騙集團手中，後悔莫及。

新北市7旬劉姓婦人過年前到銀行辦理解除500萬定存，一開始說要整修房屋，經行員關心提問，才說要購買生基位，行員擾心婦人遭詐騙，通報轄區員警到場勸說才放棄匯款險遭騙。記者王長鼎／翻攝
新北市7旬劉姓婦人過年前到銀行辦理解除500萬定存，一開始說要整修房屋，經行員關心提問，才說要購買生基位，行員擾心婦人遭詐騙，通報轄區員警到場勸說才放棄匯款險遭騙。記者王長鼎／翻攝

永和 詐騙集團

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