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台南孕婦突腹痛癱軟倒地 先生急奔警所討救兵送醫

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南蔡姓男子昨晚7時許與家人團聚共進晚餐，身懷六甲的妻子突感不適且腹部疼痛，騎車載她就醫途中腹痛難耐，在永康警分局復興派出所前倒下，蔡男焦急跑進所內求助，員警合力將孕婦攙扶上巡邏車，鳴笛火速順利抵達醫院接受治療，平安保住母子安全。

蔡男昨晚跑進復興派出所內報案，表示孕妻在與家人團聚共進晚餐時，突感身體不適且腹部疼痛，原本要自行騎車載她前往奇美醫院就醫，在前往醫院途中，行經復興派出所時，妻子突然疼痛難耐且癱軟無力在派出所前倒下。他想叫救護車卻深怕耽誤治療黃金時間，且派出所就在眼前，急忙入內求助。

復興所警員郭俊得、楊皓宇得知蔡妻懷有身孕，且夫婦非常期待今年龍寶寶的到來，兩警為爭取救治時間，確保孕婦安全，合力將她攙扶上巡邏車後，鳴笛火速載其就醫，短短5分鐘內趕到奇美醫院，讓孕婦平安順利抵達醫院接受治療。而蔡男對於警方及時伸出援手深表感謝。

蔡男騎車載孕妻就醫途中，行經復興派出所時，妻子突然疼痛難耐且癱軟無力，員警為爭取救治時間，確保孕婦安全，協助將她送醫治療。圖／讀者提供
蔡男騎車載孕妻就醫途中，行經復興派出所時，妻子突然疼痛難耐且癱軟無力，員警為爭取救治時間，確保孕婦安全，協助將她送醫治療。圖／讀者提供
蔡男妻子身懷六甲突感不適且腹部疼痛，在永康警分局復興派出所前倒下，蔡男焦急跑進所內求助。圖／讀者提供
蔡男妻子身懷六甲突感不適且腹部疼痛，在永康警分局復興派出所前倒下，蔡男焦急跑進所內求助。圖／讀者提供
兩警為爭取救治時間，合力將孕婦攙扶上巡邏車後鳴笛火速載其就醫，短短5分鐘內趕到奇美醫院，讓她平安順利抵達醫院接受治療。圖／讀者提供
兩警為爭取救治時間，合力將孕婦攙扶上巡邏車後鳴笛火速載其就醫，短短5分鐘內趕到奇美醫院，讓她平安順利抵達醫院接受治療。圖／讀者提供

奇美醫院 孕婦 家人

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