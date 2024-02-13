台南孕婦突腹痛癱軟倒地 先生急奔警所討救兵送醫

台南蔡姓男子昨晚7時許與家人團聚共進晚餐，身懷六甲的妻子突感不適且腹部疼痛，騎車載她就醫途中腹痛難耐，在永康警分局復興派出所前倒下，蔡男焦急跑進所內求助，員警合力將孕婦攙扶上巡邏車，鳴笛火速順利抵達醫院接受治療，平安保住母子安全。

蔡男昨晚跑進復興派出所內報案，表示孕妻在與家人團聚共進晚餐時，突感身體不適且腹部疼痛，原本要自行騎車載她前往奇美醫院就醫，在前往醫院途中，行經復興派出所時，妻子突然疼痛難耐且癱軟無力在派出所前倒下。他想叫救護車卻深怕耽誤治療黃金時間，且派出所就在眼前，急忙入內求助。