快訊

台灣網紅「晚安小雞」闖柬埔寨遭暴打失聯 妻子發聲求救

紐約地鐵傳槍響！車廂起口角釀成1死5傷 槍手在逃中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／表演特技？醉男坐半空椅子上 樹林警千鈞一髮出手阻憾事

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市張姓男子除夕夜酒後坐在卡在4樓住處陽台欄杆上的椅子，整個人幾乎懸空，樹林員警在千鈞一髮之際，出手將人拉進屋內，阻憾事發生。

樹林警分局山佳派出所巡佐許振輝及員警賴有為、張育齊3人，於日前除夕夜巡邏時，接獲轄內一處社區警衛報稱有民眾坐在欄杆上，情況十分危險，員警到場見張姓男子（40歲）坐在卡在4樓自家陽台欄杆的椅子上，整個人幾乎懸在半空中，稍有不慎即會掉落至樓下，情況相當危險。

因當時家中客廳還有播放音樂，背對屋內的張男未察覺後方有員警到場，巡佐許振輝認為有機可乘立即指示員警賴有為、張育齊趁其不備迅速從後面將人環抱手下來，經員警及張男妻子不停安撫後情緒才獲得緩和。

據了解，張男疑因家庭及經濟因素，造成心理壓力極大，導致心情不好在家喝酒，酒後動了不好的念頭，就把椅子放在陽台鐵欄杆上，再爬上去坐繼續喝酒，打算一走了之。員警在家屬陪同下護送張男至醫院就醫，家屬對於員警積極果斷的緊急處置，及時攔阻憾事，才能平安過好年，頻頻表達感謝之意。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

新北市張姓男子除夕夜酒後坐在卡在4樓住處陽台欄杆上的椅子，整個人幾乎懸空，樹林員警在千鈞一髮之際，出手將人拉進屋內，阻憾事發生。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子除夕夜酒後坐在卡在4樓住處陽台欄杆上的椅子，整個人幾乎懸空，樹林員警在千鈞一髮之際，出手將人拉進屋內，阻憾事發生。記者王長鼎／翻攝

椅子 除夕夜

延伸閱讀

南韓黑鷹表演隊再次過境小港 軍事航空迷備妥裝備直擊

春節動作喜劇大片 「機密特務：阿蓋爾」美國票房冠軍

新北醉男騎腳踏車擦撞機車 女騎士噴飛慘遭轎車撞死

熊霓穿網襪挑戰特技國標 超高衩「該邊」洩春光

相關新聞

尋芳客搶錢稱「拿錯」持刀噴辣椒水逃離遭路人制伏

去年1名張姓男子疑與外籍女子從事性交易後，拿走女子的手機等財務，再聯繫交易中介人，表明他想歸還拿錯的手機。女方稱，除了手...

影／表演特技？醉男坐半空椅子上 樹林警千鈞一髮出手阻憾事

新北市張姓男子除夕夜酒後坐在卡在4樓住處陽台欄杆上的椅子，整個人幾乎懸空，樹林員警在千鈞一髮之際，出手將人拉進屋內，阻憾...

岳母初三遭監視器砸頭…女婿籲當心「吸盤式的」 高雄捷運道歉了

大年初三正是大家全家出遊的好日子，高雄捷運也是擠滿人潮，卻有一名婦人相當倒楣，走路走一半天上掉下監視器砸到頭，幸好只是皮...

台南孕婦突腹痛癱軟倒地 先生急奔警所討救兵送醫

台南蔡姓男子昨晚7時許與家人團聚共進晚餐，身懷六甲的妻子突感不適且腹部疼痛，騎車載她就醫途中腹痛難耐，在永康警分局復興派...

影／住家吵鬧警上門查獲麻將賭場 女屋主被逮辯揪友尾牙吃刈包

新北警方日前獲報三重區一處住家裡太吵鬧，警方上門察赫見麻將賭場，王姓女屋主被逮辯，揪友尾牙吃刈包，仍依賭博罪嫌移送法辦，...

台南偵查佐勤餘排解糾紛挨告恐嚇 南警：已依法受理

台南市警六分局一名偵查佐，2月3日深夜勤餘時到台南市東區大益夜市探訪親友時，遇到多名年輕人疑有霸桌情事，過程中亮出刑警證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。