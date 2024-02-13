影／表演特技？醉男坐半空椅子上 樹林警千鈞一髮出手阻憾事

新北市張姓男子除夕夜酒後坐在卡在4樓住處陽台欄杆上的椅子，整個人幾乎懸空，樹林員警在千鈞一髮之際，出手將人拉進屋內，阻憾事發生。

樹林警分局山佳派出所巡佐許振輝及員警賴有為、張育齊3人，於日前除夕夜巡邏時，接獲轄內一處社區警衛報稱有民眾坐在欄杆上，情況十分危險，員警到場見張姓男子（40歲）坐在卡在4樓自家陽台欄杆的椅子上，整個人幾乎懸在半空中，稍有不慎即會掉落至樓下，情況相當危險。

因當時家中客廳還有播放音樂，背對屋內的張男未察覺後方有員警到場，巡佐許振輝認為有機可乘立即指示員警賴有為、張育齊趁其不備迅速從後面將人環抱手下來，經員警及張男妻子不停安撫後情緒才獲得緩和。

據了解，張男疑因家庭及經濟因素，造成心理壓力極大，導致心情不好在家喝酒，酒後動了不好的念頭，就把椅子放在陽台鐵欄杆上，再爬上去坐繼續喝酒，打算一走了之。員警在家屬陪同下護送張男至醫院就醫，家屬對於員警積極果斷的緊急處置，及時攔阻憾事，才能平安過好年，頻頻表達感謝之意。

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