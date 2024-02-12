婦人遭掉落監視器砸頭 高捷深表歉意「會負責」

大年初三正是大家全家出遊的好日子，高雄捷運也是擠滿人潮，卻有一名婦人相當倒楣，走路走一半天上掉下監視器砸到頭，幸好只是皮肉傷，高捷公司也出面表達歉意，並表示會負擔相關後續責任。

今天下午一名網友在「高雄大小事」臉書專頁貼文表示，「鹽埕埔站的監視器掉下來砸到岳母的頭」，他提醒大家到捷運站，要注意這種吸盤式的監視器。還好他的岳母僅是皮肉傷，但對民眾來說，大過年還是挺晦氣的。該名網友還呼籲高捷公司「這種高架的設備應該要確實固定，用吸盤真的很危險！」