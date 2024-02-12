婦人遭掉落監視器砸頭 高捷深表歉意「會負責」
大年初三正是大家全家出遊的好日子，高雄捷運也是擠滿人潮，卻有一名婦人相當倒楣，走路走一半天上掉下監視器砸到頭，幸好只是皮肉傷，高捷公司也出面表達歉意，並表示會負擔相關後續責任。
今天下午一名網友在「高雄大小事」臉書專頁貼文表示，「鹽埕埔站的監視器掉下來砸到岳母的頭」，他提醒大家到捷運站，要注意這種吸盤式的監視器。還好他的岳母僅是皮肉傷，但對民眾來說，大過年還是挺晦氣的。該名網友還呼籲高捷公司「這種高架的設備應該要確實固定，用吸盤真的很危險！」
對此，高捷公司目前已將類似的監視器先拆除，並透露這些監視器是為了新年期間增加觀察人流使用。對於這起意外也深表歉意，並表示除了當下由站務人員立刻進行協助外，後續也會再次向當事人表達慰問與歉意，並負起相關後續責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言