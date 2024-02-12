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婦人遭掉落監視器砸頭 高捷深表歉意「會負責」

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

大年初三正是大家全家出遊的好日子，高雄捷運也是擠滿人潮，卻有一名婦人相當倒楣，走路走一半天上掉下監視器砸到頭，幸好只是皮肉傷，高捷公司也出面表達歉意，並表示會負擔相關後續責任。

今天下午一名網友在「高雄大小事」臉書專頁貼文表示，「鹽埕埔站的監視器掉下來砸到岳母的頭」，他提醒大家到捷運站，要注意這種吸盤式的監視器。還好他的岳母僅是皮肉傷，但對民眾來說，大過年還是挺晦氣的。該名網友還呼籲高捷公司「這種高架的設備應該要確實固定，用吸盤真的很危險！」

對此，高捷公司目前已將類似的監視器先拆除，並透露這些監視器是為了新年期間增加觀察人流使用。對於這起意外也深表歉意，並表示除了當下由站務人員立刻進行協助外，後續也會再次向當事人表達慰問與歉意，並負起相關後續責任。

高捷鹽埕埔站發生監視器掉落砸傷婦人事件。記者蔡世偉／翻攝
高捷鹽埕埔站發生監視器掉落砸傷婦人事件。記者蔡世偉／翻攝

監視器 高捷

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