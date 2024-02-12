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台南偵查佐勤餘排解糾紛 被告恐嚇 南警：已依法受理

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警六分局一名偵查佐，2月3日深夜勤餘時到台南市東區大益夜市探訪親友時，遇到多名年輕人疑有霸桌情事，過程中亮出刑警證表明警察身分，事後遭到其中一名年輕人提告涉及恐嚇。市警一分局和六分局都表示，會依法調查，秉公處理。

據了解，2月3日晚上11點多，六分局偵查隊男性偵查佐在休假勤餘時間，到大益夜市拜訪親友，得知有一群年輕人疑似有霸桌情事，上前協助排解糾紛，該名男偵查佐當場表明身分，但對方找來更多年輕人聚集。

偵查佐並請其他攤商打110報案，轄區台南市警一分局員警獲報到場處理，即有名成年男子表示對偵查佐的說法心生畏懼，要對偵查佐提出恐嚇告訴，市警一分局將雙方帶回分局製作筆錄。

台南市警六分局說，有關偵查佐遭人提告一案，已由市警一分局受理偵辦中，警方會依法調查，秉公處理，如有違法違紀情事，絕不會縱容。

據了解，遭到提告的偵查佐否認恐嚇人，他當天是協助處理攤商及年輕人的糾紛，否認出言恐嚇。

台南市警六分局一名男偵查佐夜勤餘時到台南市東區大益夜市探訪親友時，遇到多名年輕人疑有霸桌情事，過程中表明警察身分，事後遭到其中一名年輕人提告涉及恐嚇。市警一分局和六分局都表示，會依法調查，秉公處理。圖／本報資料照片
台南市警六分局一名男偵查佐夜勤餘時到台南市東區大益夜市探訪親友時，遇到多名年輕人疑有霸桌情事，過程中表明警察身分，事後遭到其中一名年輕人提告涉及恐嚇。市警一分局和六分局都表示，會依法調查，秉公處理。圖／本報資料照片

台南 年輕人 恐嚇

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