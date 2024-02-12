台南偵查佐勤餘排解糾紛 被告恐嚇 南警：已依法受理
台南市警六分局一名偵查佐，2月3日深夜勤餘時到台南市東區大益夜市探訪親友時，遇到多名年輕人疑有霸桌情事，過程中亮出刑警證表明警察身分，事後遭到其中一名年輕人提告涉及恐嚇。市警一分局和六分局都表示，會依法調查，秉公處理。
據了解，2月3日晚上11點多，六分局偵查隊男性偵查佐在休假勤餘時間，到大益夜市拜訪親友，得知有一群年輕人疑似有霸桌情事，上前協助排解糾紛，該名男偵查佐當場表明身分，但對方找來更多年輕人聚集。
偵查佐並請其他攤商打110報案，轄區台南市警一分局員警獲報到場處理，即有名成年男子表示對偵查佐的說法心生畏懼，要對偵查佐提出恐嚇告訴，市警一分局將雙方帶回分局製作筆錄。
台南市警六分局說，有關偵查佐遭人提告一案，已由市警一分局受理偵辦中，警方會依法調查，秉公處理，如有違法違紀情事，絕不會縱容。
據了解，遭到提告的偵查佐否認恐嚇人，他當天是協助處理攤商及年輕人的糾紛，否認出言恐嚇。
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