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影／國一高架南下火燒車 車輛回堵5公里

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

國道警察第一大隊勤務指揮中心在今天下午5時18分左右獲報，國道一號高架南向25.6公里環北路段，發生火燒車意外，立即通報線上巡邏警車前往查看，並通知119派消防車，現場2車道占用外側車道與路肩處理。

據了解，38歲鍾姓男子今天駕駛一輛紅色馬自達汽車，行經國道一號高架南向25.6公里環北路段，發現車輛有異狀還冒出陣陣濃煙，立刻將車輛停靠於外側路肩，下車撥打電話報案，車輛隨後就起火燃燒，現場濃煙影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。

消防人車獲報後迅速趕抵現場，所幸駕駛及時發現將車輛停下，並立即下車逃生，車內人員皆未受到傷害也未波及其他車輛，現場起火汽車車勢於下午6時4分撲滅，狀況排除恢復正常通車，詳細的起火原因仍待消防單位進一步鑑識釐清，全線恢復通車，但後方車陣回堵約5公里，仍須時間慢慢消化。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道警察今天下午5時許左右接獲通報，國道一號高架南向25.6公里環北路段，發生汽車起火燃燒意外，所幸無人受傷，但後方路陣一路回堵5公里。記者王長鼎／翻攝
國道警察今天下午5時許左右接獲通報，國道一號高架南向25.6公里環北路段，發生汽車起火燃燒意外，所幸無人受傷，但後方路陣一路回堵5公里。記者王長鼎／翻攝
國道警察今天下午5時許左右接獲通報，國道一號高架南向25.6公里環北路段，發生汽車起火燃燒意外，所幸無人受傷，但後方路陣一路回堵5公里。記者王長鼎／翻攝
國道警察今天下午5時許左右接獲通報，國道一號高架南向25.6公里環北路段，發生汽車起火燃燒意外，所幸無人受傷，但後方路陣一路回堵5公里。記者王長鼎／翻攝
國道警察今天下午5時許左右接獲通報，國道一號高架南向25.6公里環北路段，發生汽車起火燃燒意外，所幸無人受傷，但後方路陣一路回堵5公里。記者王長鼎／翻攝
國道警察今天下午5時許左右接獲通報，國道一號高架南向25.6公里環北路段，發生汽車起火燃燒意外，所幸無人受傷，但後方路陣一路回堵5公里。記者王長鼎／翻攝

國道 車道

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