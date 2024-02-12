影／國一高架南下火燒車 車輛回堵5公里

國道警察第一大隊勤務指揮中心在今天下午5時18分左右獲報，國道一號高架南向25.6公里環北路段，發生火燒車意外，立即通報線上巡邏警車前往查看，並通知119派消防車，現場2車道占用外側車道與路肩處理。

據了解，38歲鍾姓男子今天駕駛一輛紅色馬自達汽車，行經國道一號高架南向25.6公里環北路段，發現車輛有異狀還冒出陣陣濃煙，立刻將車輛停靠於外側路肩，下車撥打電話報案，車輛隨後就起火燃燒，現場濃煙影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。

消防人車獲報後迅速趕抵現場，所幸駕駛及時發現將車輛停下，並立即下車逃生，車內人員皆未受到傷害也未波及其他車輛，現場起火汽車車勢於下午6時4分撲滅，狀況排除恢復正常通車，詳細的起火原因仍待消防單位進一步鑑識釐清，全線恢復通車，但後方車陣回堵約5公里，仍須時間慢慢消化。