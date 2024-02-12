台南市南區3樓透天民宅傍晚失火 冒出火舌濃煙

台南市南區國華街一棟3樓店面民宅，今天下午5點多先傳出爆炸聲，1樓鐵門都凸出來了，接著起火燃燒冒出大量濃煙，消防人員到場後出水滅火，火勢約在20多分鐘後控制。屋主接獲通知返家表示沒有人在家。消防人員說，至於起火真正原因待火災調科人員進一步鑑定查明。

台南市消防局救災救護中心今天下午5點4分接獲民眾報南區國華街一段62號住宅火警，還聽到不明爆炸聲。中心派遣和緯、永華、德興、南門、東門、中正分隊前往，出動15車28人。第一梯次車輛到達後，發現1樓冒出火煙，回報需第二梯次支援，中心加派公園、安平崇善分隊，計4車8人搶救。