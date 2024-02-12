快訊

幼童公園玩沙挖出死亡女嬰頭 台南生母涉棄屍與同居男友遭法辦

回家幫賣餅！米可白挨轟「一臉不爽」 高EQ回應吐心聲

春節醫院急診常爆人潮 ICU醫曝五大原因：特別是在這時段

台南市南區3樓透天民宅傍晚失火 冒出火舌濃煙

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區國華街一棟3樓店面民宅，今天下午5點多先傳出爆炸聲，1樓鐵門都凸出來了，接著起火燃燒冒出大量濃煙，消防人員到場後出水滅火，火勢約在20多分鐘後控制。屋主接獲通知返家表示沒有人在家。消防人員說，至於起火真正原因待火災調科人員進一步鑑定查明。

台南市消防局救災救護中心今天下午5點4分接獲民眾報南區國華街一段62號住宅火警，還聽到不明爆炸聲。中心派遣和緯、永華、德興、南門、東門、中正分隊前往，出動15車28人。第一梯次車輛到達後，發現1樓冒出火煙，回報需第二梯次支援，中心加派公園、安平崇善分隊，計4車8人搶救。

消防人員接著回報建物為3樓水泥建築 ，1樓起火；消防人員破門後，拉水線進入滅火，屋主返家確認無人在家。天下午5點4分回報火勢控制。消防人員說，清理火場確認沒有人員受傷或受困，但該戶2月6日也曾發生火災，原因都待調查

台南市南區國華街3樓店面1樓失火冒出濃煙，消防人員拉水線搶救 。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區國華街3樓店面1樓失火冒出濃煙，消防人員拉水線搶救 。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區國華街3樓店面1樓失火冒出濃煙。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區國華街3樓店面1樓失火冒出濃煙。記者黃宣翰／翻攝

台南 火災

延伸閱讀

影／金門田野火災燃燒約2500平方公尺 險波及住家

神明「發爐」 彰化一民宅神明廳失火原因待查

影／公寓夜竄濃煙民眾合力滅火 土城警上樓敲門喊避難

張善政初二發加菜金慰勉消防 允諾升級裝備降低風險

相關新聞

大年初三左營舊城發生火警 獨居男子逃生不及命喪火窟

今天下午2點半左右，高雄左營區舊城巷發生一起住宅火警案，高雄市消防局出動13車26人前往搶救，到場時發現一名59歲獨居老...

影／國一高架南下火燒車 車輛回堵5公里

國道警察第一大隊勤務指揮中心在今天下午5時18分左右獲報，國道一號高架南向25.6公里環北路段，發生火燒車意外，立即通報...

台南市南區3樓透天民宅傍晚失火 冒出火舌濃煙

台南市南區國華街一棟3樓店面民宅，今天下午5點多先傳出爆炸聲，1樓鐵門都凸出來了，接著起火燃燒冒出大量濃煙，消防人員到場...

高雄男疑遭花枝丸噎死…家人秒做哈姆立克救不回 檢察官相驗調查真正死因

昨日大年初二，高雄市三民區一名47歲林姓男子，陪母親與親戚聚餐發生憾事，疑似吃花枝丸噎到缺氧，即便一旁家人立刻施以哈姆立...

影／女騎士疑違規右轉撞輕軌列車 頭部受傷送醫無大礙

高雄輕軌再傳意外，今天正午時分73歲許潘姓婦人騎著重型機車，沿美術館路東向西行駛欲右轉美術東四路，至事故地點疑紅燈右轉輕...

影／金門田野火災燃燒約2500平方公尺 險波及住家

金門金寧安岐一帶的田野在今上午11時46分許發生火警，燃燒面積約2500平方公尺，民眾發現後立即報案。金門消防局指出，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。