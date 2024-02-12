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高雄男疑遭花枝丸噎死…家人秒做哈姆立克救不回 檢察官相驗調查真正死因

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

昨日大年初二，高雄市三民區一名47歲林姓男子，陪母親與親戚聚餐發生憾事，疑似吃花枝丸噎到缺氧，即便一旁家人立刻施以哈姆立克馬予以急救，再經救護車送醫搶救，依舊回天乏術。因醫院未寫明死亡原因，今早檢察官進行相驗，欲調查林男死亡真相，但因醫院行政部門休假，無法調閱相關病史，全案只能等年後才能調查釐清。

據悉，檢察官是在今日上午11點半進行相驗，根據醫院開出的診斷證明沒有寫到明確的死亡原因，僅有「到院前已經心跳休止，疑似異物梗塞，搶救無效」。在死因未明的情況下，檢察官懷疑是不是有其他因素，想要更了解林男過往病史，但因過年期間，醫院的行政部門都放假，只能等到過完年後才能請家屬協助調閱相關病史。

在此之前，家屬無法領回林男遺體，對此林男家屬沒有意見，全案待年後檢察官才能進一步釐清確定。

據家屬表示，林男平常精神狀況不佳，吃飯較急促些，萬萬沒想到，用餐時不慎被花枝丸梗塞缺氧，大年初二本該是家人團圓歡聚的場景，竟突如其來發生憾事，親友們都難以接受，感到惋惜。

林男疑遭花枝丸噎死，親友們都相當意外。記者蔡世偉／翻攝
林男疑遭花枝丸噎死，親友們都相當意外。記者蔡世偉／翻攝
林男年初二與親友聚餐，疑食用花枝丸噎死，檢察官相驗欲調查真相。記者蔡世偉／翻攝
林男年初二與親友聚餐，疑食用花枝丸噎死，檢察官相驗欲調查真相。記者蔡世偉／翻攝

家人 檢察官

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