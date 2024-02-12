快訊

她巧遇富國島遭丟包主角⋯一句話曝超高EQ 網跪：家庭教育真好！

台旅客遭丟包富國島 觀光署切「付款時間點」：逾百人先付款繼續行程

平溪支線列車出軌無人傷亡 運安會到場調查事發原因

影／金門田野火災燃燒約2500平方公尺 險波及住家

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

金門金寧安岐一帶的田野在今上午11時46分許發生火警，燃燒面積約2500平方公尺，民眾發現後立即報案。金門消防局指出，因緊鄰一旁住家及鐵皮屋，不敢大意，獲報後立即出動各式救災車輛9輛，消防人員18人前往救災，所幸火勢32分鐘內撲滅，無人員傷亡。

消防局指出，今上午11時46分接獲民眾報案，在金寧鄉安岐附近有雜草燃燒起火，現場竄出大量濃煙及火舌且緊鄰住家及鐵皮屋，消防局據報後由第一大隊大隊長陳叁奇率隊前往搶救，出動金城分隊及金寧分隊各式救災車輛9輛及消防人員18名趕赴現場救災。

消防車組抵達現場後，發現大面積枯木及芒草起火燃燒，火勢迅速蔓延，險波及鄰近住家及鐵皮屋，陳叁奇立即指揮所屬布署5條水線，截斷住家及鐵皮屋火勢，以防止擴大延燒，所幸風勢不大，在職義消通力合作下，以優勢的消防力迅速於12時22分即控制火勢，12時25分撲滅火勢，現場燒毀廢棄物品及雜草，面積約2500平方公尺，無人員傷亡，詳細起火原因由本局火調人員調查中。

陳叁奇呼籲，祭祀燒金紙應使用金爐，選擇空曠處、遠離易燃物，焚燒過程中應隨時有人看守，確認餘燼熄滅不再復燃後才可離開，另提醒民眾燃放爆竹煙火應選購貼有認可標示，且於空曠處施放，避免引燃附近可燃物。

金門金寧安岐一帶的田野在今上午11時46分許發生火警，燃燒面積約2500平方公尺。圖／金門消防局提供
金門金寧安岐一帶的田野在今上午11時46分許發生火警，燃燒面積約2500平方公尺。圖／金門消防局提供
金門金寧安岐一帶的田野在今上午11時46分許發生火警，燃燒面積約2500平方公尺。圖／金門消防局提供
金門金寧安岐一帶的田野在今上午11時46分許發生火警，燃燒面積約2500平方公尺。圖／金門消防局提供
金門金寧安岐一帶的田野在今上午11時46分許發生火警，燃燒面積約2500平方公尺。圖／金門消防局提供
金門金寧安岐一帶的田野在今上午11時46分許發生火警，燃燒面積約2500平方公尺。圖／金門消防局提供

火災 金門

延伸閱讀

張善政初二發加菜金慰勉消防 允諾升級裝備降低風險

宜蘭市民宅突起火燒毀半個廚房 受困女子平安獲救

桃園奪命火警…2樓房客煮食不慎爆炸 3樓移工1男2女魂斷異鄉

離奇初一火警 兒子睡車上 爸媽住三合院遇火警雙亡

相關新聞

影／金門安岐田野火警燃燒約2500平方公尺 險波及住家

金門金寧安岐一帶的田野在今上午11時46分許發生火警，燃燒面積約2500平方公尺，民眾發現後立即報案。金門消防局指出，因...

曾揚言不給錢就放火竟一語成讖 竹北民宅惡火釀1死

新竹縣竹北市仁和街，今天中午12時許發生火警意外。一棟2層樓透天民宅，不明原因2樓起火燃燒，消防員到場後，立即出動水線撲...

正排隊上車…後方駕駛突暴衝撞遊覽車 6鐵道迷掛彩送醫

苗栗縣三義火車站前路口，今天中午發生車禍意外。一輛遊覽車準備要前往勝興火車站，沒想到6名鐵道迷在排隊上遊覽車時，54歲邱...

大年初三 嘉義東石壽島驚傳遊客遇漲潮3人受困沙洲

嘉義縣東石鄉知名景點壽島今天中午11點44分驚傳有2大1小遊客因漲潮受困沙洲，海巡署岸巡人員及嘉縣消防人員出動大批軍警消...

誤信股市第一手內線交易訊息 婦投資遭騙160萬

新北市何姓婦人誤信詐團聲稱握有股市第一手內線交易網路訊息，多次面交投資遭騙160萬元，日前詐團要求再加碼投資100萬元，...

影／汽車違停騎樓遭檢舉！不滿警依法單取締 婦揮不鏽鋼篩網叫囂

新北市中和警方昨天接獲民眾檢舉景平路有汽車違停騎樓，車主親戚不滿員警要開單取締，婦人不斷揮舞手中不鏽鋼篩網叫囂，表達不滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。