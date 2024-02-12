影／金門田野火災燃燒約2500平方公尺 險波及住家

金門金寧安岐一帶的田野在今上午11時46分許發生火警，燃燒面積約2500平方公尺，民眾發現後立即報案。金門消防局指出，因緊鄰一旁住家及鐵皮屋，不敢大意，獲報後立即出動各式救災車輛9輛，消防人員18人前往救災，所幸火勢32分鐘內撲滅，無人員傷亡。

消防局指出，今上午11時46分接獲民眾報案，在金寧鄉安岐附近有雜草燃燒起火，現場竄出大量濃煙及火舌且緊鄰住家及鐵皮屋，消防局據報後由第一大隊大隊長陳叁奇率隊前往搶救，出動金城分隊及金寧分隊各式救災車輛9輛及消防人員18名趕赴現場救災。

消防車組抵達現場後，發現大面積枯木及芒草起火燃燒，火勢迅速蔓延，險波及鄰近住家及鐵皮屋，陳叁奇立即指揮所屬布署5條水線，截斷住家及鐵皮屋火勢，以防止擴大延燒，所幸風勢不大，在職義消通力合作下，以優勢的消防力迅速於12時22分即控制火勢，12時25分撲滅火勢，現場燒毀廢棄物品及雜草，面積約2500平方公尺，無人員傷亡，詳細起火原因由本局火調人員調查中。