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正排隊上車…後方駕駛突暴衝撞遊覽車 6鐵道迷掛彩送醫

聯合報／ 記者黃羿馨／苗栗即時報導

苗栗縣三義火車站前路口，今天中午發生車禍意外。一輛遊覽車準備要前往勝興火車站，沒想到6名鐵道迷在排隊上遊覽車時，54歲邱姓駕駛疑似太累打瞌睡，竟開車暴衝朝遊覽車撞擊，當場造成3男3女身體多處撕裂傷，所幸6人緊急送醫後已無大礙，至於詳細事故原因，警方正在調查中。

苗栗縣消防局指出，今天中午1時許，接獲民眾報案指出，三義火車站前路口有車禍事故。救護人員趕抵時，發現3男3女手、腳、胸、頭部擦傷及撕裂傷，立即將他們送往苗栗市大千及弘大醫院救治。

據悉，6位被撞的民眾是朋友關係，他們因為都是鐵道迷，因此相約春節連假一起搭火車到三義火車站集合，接著準備搭乘接駁車前往勝興火車站，至於車禍如何發生「完全不清楚」。

肇事的邱姓駕駛，今天上午跟友人前往銅鑼鄉九華山拜拜，中午吃完飯後要去火炎山登山，疑似太累打瞌睡，行車時才會偏離道路，並直接撞上一旁的路人和準備搭乘遊覽車的民眾。詳細肇事原因，警方正在調查釐清中。

一輛遊覽車準備要前往勝興火車站，沒想到6名鐵道迷在排隊上遊覽車時，54歲邱姓駕駛疑似太累打瞌睡，竟突然暴衝朝遊覽車撞擊。圖／苗栗縣消防局提供
一輛遊覽車準備要前往勝興火車站，沒想到6名鐵道迷在排隊上遊覽車時，54歲邱姓駕駛疑似太累打瞌睡，竟突然暴衝朝遊覽車撞擊。圖／苗栗縣消防局提供
現場公車站牌也被撞斷。圖／苗栗縣消防局提供
現場公車站牌也被撞斷。圖／苗栗縣消防局提供
54歲邱姓駕駛疑似太累打瞌睡，竟突然暴衝朝遊覽車撞擊，當場造成3男3女身體多處撕裂傷，所幸6人緊急送醫後已無大礙。圖／苗栗縣消防局提供
54歲邱姓駕駛疑似太累打瞌睡，竟突然暴衝朝遊覽車撞擊，當場造成3男3女身體多處撕裂傷，所幸6人緊急送醫後已無大礙。圖／苗栗縣消防局提供

火車站 遊覽車 鐵道迷

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