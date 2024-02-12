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誤信股市第一手內線交易訊息 婦投資遭騙160萬
新北市何姓婦人誤信詐團聲稱握有股市第一手內線交易網路訊息，多次面交投資遭騙160萬元，日前詐團要求再加碼投資100萬元，何婦配合警方逮詐團車手林姓車手，查扣贓款及假證件。警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市永和警方今年1月底接獲62歲何姓婦人報案，聲稱因誤信LINE上股票投資廣告，加入「財源廣進」群組及聯繫億展投資客服，對方告知何婦，指稱公司握有股市內線交易第一手訊息，不僅高獲利低風險，還會把獲利25%捐作慈善機構，讓何婦深信不疑，陸續將股票投資款共160萬元，分四次面交給予詐團指派專員。
因有親友察覺有異提醒何婦，且要求出金不成始驚覺受騙，豈料，詐團仍不死心，日前要求何婦再加碼投資100萬元，保證絕對可以有更豐厚的獲利。何婦報案後依循警方指示，全力配合與詐團相約在永和區中和路上面交100萬元投資款，警方趁詐團車手林姓男子（53歲）出面取款時，當場逮捕並查扣面交現金100萬元、1萬3000元詐詐騙贓款、手機1支、假冒專員證件2張、存款收據等證物。
林男落網後坦承犯行不諱，警詢後依詐欺罪移送新北地檢署偵辦，警方將持續積極溯源，追查幕後金流及詐團成員。
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