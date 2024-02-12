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影／年前行車糾紛雙方原不提告 事後反悔大過年變互告

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

2月7日正午時分，高雄左營區華夏路上發生一起行車糾紛，當地派出所獲報後立即到場處理。原本肇事雙方在員警調解後互不提告，但其中一方隔日反悔，向對方提出恐嚇、強制及妨害名譽等告訴，另一方得知後也提出過失傷害告訴。

現年51歲的伍姓男子今年2月7日中午與46歲的康姓女子，兩人在高雄市左營區華夏路，因行車安全問題發生糾紛。警方獲報後前往處理，經員警當面告知2人權利，2人原不願提出告訴，惟事後康女於2月8日又跑到文自所提出恐嚇、強制及妨害名譽等告訴。

伍男得知後，也在2月9日至文自所提出過失傷害告訴，員警均依規定受理，後續將依函請橋頭地檢署偵辦。

左營分局呼籲，民眾若發生糾紛，應採和平理性方式解決，或向第三方尋求協助、調解，以避免衍生事端而觸法，若一旦發生暴力衝突，挑釁警方執法紅線，警方絕對強勢執法偵辦，決不寬貸。

康女與伍男過年前發生行車糾紛，原本互不提告，事後反悔大過年互告。圖／高雄市左營分局
康女與伍男過年前發生行車糾紛，原本互不提告，事後反悔大過年互告。圖／高雄市左營分局

妨害名譽 恐嚇 提告

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