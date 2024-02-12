影／年前行車糾紛雙方原不提告 事後反悔大過年變互告

2月7日正午時分，高雄左營區華夏路上發生一起行車糾紛，當地派出所獲報後立即到場處理。原本肇事雙方在員警調解後互不提告，但其中一方隔日反悔，向對方提出恐嚇、強制及妨害名譽等告訴，另一方得知後也提出過失傷害告訴。

現年51歲的伍姓男子今年2月7日中午與46歲的康姓女子，兩人在高雄市左營區華夏路，因行車安全問題發生糾紛。警方獲報後前往處理，經員警當面告知2人權利，2人原不願提出告訴，惟事後康女於2月8日又跑到文自所提出恐嚇、強制及妨害名譽等告訴。

伍男得知後，也在2月9日至文自所提出過失傷害告訴，員警均依規定受理，後續將依函請橋頭地檢署偵辦。