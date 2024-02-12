年初二男遭噎死 北市消防籲「全民加入救人行列」

高雄市三民區林姓男子昨大年初二與家人聚餐時，食用花枝丸被噎到缺氧，送醫不治；台北市消防局提醒，民眾切勿輕忽食物噎到風險，嚴重可能造成呼吸困難甚至死亡，身旁親友若能即時急救，將能挽救寶貴生命，避免悲劇發生。

台北市消防局表示，台北市去年共發生28件因異物梗塞送醫急救案件，尤其過年期間民眾餐餐豐盛，用餐時常談天歡笑，務必注意食物噎塞風險，嚴重可能呼吸困難甚至死亡；當民眾意識清醒、輕度梗塞時，應鼓勵其咳嗽、用力呼吸，勿干擾其自發性咳嗽和用力呼吸，若異物無法取出，應採取「哈姆立克急救法」。

當患者用手握住喉嚨、說不出話，應詢問「你噎到了嗎？」若患者點頭肯定或沒有說話，嘗試環抱戳腹排除；可至患者身後使雙腳成弓箭步，一手握拳（大拇指與食指形成拳眼，面向患者腹部）放於患者上腹部正中線，位置稍高於肚臍，另一手抱住就位的拳頭，雙手用力向患者後上方快速重複推擠。

若異物無法排除、患者意識喪失癱軟在施救者身上，首先要請旁人撥打119求助，同時弓箭步後腳往後退，小心迅速將患者仰躺於地上，查看口腔內有無可掏出的異物，先嘗試以手指清除後，確認患者呼吸狀況，若胸部無起伏，立即給予胸部按壓30次（速率約1秒2下），目視是否有異物排出或阻塞解除現象，持續重複以上步驟，直到患者狀況解除或救護人員接手為止。