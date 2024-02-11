聽新聞
test
0:00 / 0:00
手機警報響！監視器驚見家中起火老父倒地急報警 8旬翁逃生不及命喪火窟
新北市中和區1間5層樓公寓民宅，今天晚間6時許2樓突然發生火警，屋主陳姓男子外出時聽到手機發出警報，查看家中監視器赫然發現客廳電器起火，80多歲父親倒在地上，焦急得立即報警。新北市消防局獲報趕抵進入火場搜救，發現80多歲老翁倒臥在客廳，肢體僵硬明顯死亡，確切起火原因仍待火調人員調查。
據了解，屋主陳姓男子與父親、女兒同住在這棟公寓2樓，今天晚間6時許陳男帶著女兒外出，不料不久後手機突然發出警報，陳男透過手機查看家中監視器監控畫面，發現客廳的電磁爐冒出火光，80多歲的父親則倒臥在地上。陳男焦急地立即打119報警。
新北市消防局獲報派遣大批人車前往灌救，消防人員到場時發現起火戶外觀並無明顯火煙，消防人員立即進入火場搜救，發現陳姓老翁倒臥在茶几及椅子中間，身軀已僵硬明顯死亡。消防人員初步研判疑似電線老舊短路起火，確切起火原因仍待火調人員調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言