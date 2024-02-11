手機警報響！監視器驚見家中起火老父倒地急報警 8旬翁逃生不及命喪火窟

中和區1棟民宅今天晚間6時許發生火警，1名老翁陳屍屋內。記者黃子騰／翻攝

新北市中和區1間5層樓公寓民宅，今天晚間6時許2樓突然發生火警，屋主陳姓男子外出時聽到手機發出警報，查看家中監視器赫然發現客廳電器起火，80多歲父親倒在地上，焦急得立即報警。新北市消防局獲報趕抵進入火場搜救，發現80多歲老翁倒臥在客廳，肢體僵硬明顯死亡，確切起火原因仍待火調人員調查。

據了解，屋主陳姓男子與父親、女兒同住在這棟公寓2樓，今天晚間6時許陳男帶著女兒外出，不料不久後手機突然發出警報，陳男透過手機查看家中監視器監控畫面，發現客廳的電磁爐冒出火光，80多歲的父親則倒臥在地上。陳男焦急地立即打119報警。

新北市消防局獲報派遣大批人車前往灌救，消防人員到場時發現起火戶外觀並無明顯火煙，消防人員立即進入火場搜救，發現陳姓老翁倒臥在茶几及椅子中間，身軀已僵硬明顯死亡。消防人員初步研判疑似電線老舊短路起火，確切起火原因仍待火調人員調查釐清。