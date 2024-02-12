「跟著導航走」 67歲男逆闖國道遭吊照

國道狀況多 劉姓駕駛逆向行駛（左）在國道一號北上近汐止路段，開車要回基隆過年的許姓駕駛見狀急閃。圖／許姓男子提供

六十七歲劉姓男子前天傍晚駕駛銀白色轎車逆向行駛在國道一號北上路段，他一路開到十七點三公里內湖路段被國道警方攔下，劉辯稱因不熟路況跟著導航才會逆向；無獨有偶，兩名騎乘紅、黃牌重機的騎士前天中午也違規行駛在國道十號西向十五點九公里燕巢路段，被警方攔下時，同樣聲稱因不熟路況加上導航引錯路，才會誤上國道。

許姓男子向本報記者投訴指出，前天大年初一下午五時許開車載妻子要回基隆過年，行經國道一號北上近汐止路段時，他行駛在內側車道，突然發現前方同向、同車道一輛自小客突閃雙黃燈往右側車道開；他提高警覺查看，竟發現內側有一輛銀白色自小客逆向急駛開來，很多車都閃開，讓他嚇死了。

許表示，他馬上把車往右側車道急閃，差點就撞上，直呼「太危險了，到底怎麼逆向開上去，大過年的這樣開車，撞上去不得了」，他請老婆趕快打電話報警。

國道警方表示，前天下午五時十二分接獲報案，有銀白色轎車逆向行駛在國道一號北向十二公里內湖路段，立即派遣巡邏車前往攔查，在北向十七點三公里處管制車流，成功攔阻該輛逆向行駛的轎車，並將車輛引導到外側路肩，警方實施酒測確認駕駛劉姓男子並未喝酒。

劉姓男子表示，他當天下午五時許開車出門，一路跟著導航走就逆向開上國道，並不清楚是從哪個交流道上國道，所幸被警方即時攔下，化解一場危機；警方依法開罰，處六千元以上、三萬六千元以下罰鍰，並吊扣牌照六個月。

國道警方指出，前天中午十二時十八分，五十一歲、廿歲方姓男子也分別駕駛紅、黃牌大型重型機車，騎上國道十號遭民眾檢舉通報，兩人聲稱因不熟路況加上導航引錯路，才會誤上國道，警方同樣依法開罰，並由拖吊車將重機排除下交流道。