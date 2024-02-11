春節鬧哪齣？男和房東爆口角 開2桶瓦斯揚言輕生卻因太臭落跑

雲林縣西螺鎮今天下午傳出瓦斯外洩，60多歲林姓男子在租屋處與房東發生糾紛，兩人激烈口角衝突後，林男打開2桶瓦斯欲輕生，卻因味道太重跑到戶外透氣，嚇壞附近鄰居報警，警消獲報趕到現場，關閉瓦斯並把林男帶回，將依公共危險罪移送。

警方指出，西螺派出所員警到場發現瓦斯味濃厚，林男因受不了濃濃瓦斯味而跑出屋外，警方冒險上前，將林男控制住，並拉起封鎖線管制人車進入，後經消防人員檢測及通風後，瓦斯散去、未造成危害。

西螺分局分局長閻百川表示，警方會同消防人員及里長進入屋內搜索，查扣2個瓦斯桶，全案依公共危險罪送辦。在警消通力合作下，順利疏散人員並控制危害，對於春節期間值班警察同仁英勇表現、積極且妥適的處理表示肯定。

雲林縣消防局表示，下午5點50分接獲民眾報案，有人吵架後開瓦斯，瓦斯味瀰漫恐造成危險，立即出動水箱車、救護車到場救援，到場發現現場瓦斯瀰漫、無人受傷，但濃度很高有爆炸風險，2桶瓦斯都洩漏快半桶，都已緊急關閉瓦斯桶。

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