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轎車衝入農田翻覆起火燃燒 駕駛爬出急逃被認出是「台語歌手」

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台語歌手趕場表演疑為閃狗 轎車自撞石柱衝入農田燃燒

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市歸仁區今天傍晚發生一起車禍，男子行經保大路某路段時，疑似為了閃避野狗不慎失控，失控衝入農田後翻覆，隨即起火燃燒，所幸駕駛及時逃生、逃過一劫，人僅收到輕傷，但隨身物品幾乎都被燒毀，警方到場後發現駕駛竟是歌手楊哲，他正要趕場表演沒想到發生意外，他酒測值為零，詳細肇事原因有待調查釐清。

南市消防局11日下午5時47分接獲報案，歸仁區保大路一段152巷100弄附近有火燒車意外，立刻派遣保西分隊馳援，到場時發現轎車已翻覆田中起火燃燒，駕駛則自行脫困，在路旁驚魂未定，身體沒有明顯外傷、嘴巴內則有擦挫傷。

到場處理的員警發現駕駛十分眼熟，原來是台語歌手楊哲，他表示自己剛帶家人從大陸度假回台，今天晚間本來要參加晚會表演，自行開車前往途中，為了閃避竄出的流浪狗，方向盤一打，撞到路旁石柱後衝入農田翻覆，他趕緊爬出來，車子沒多久就起火，所幸人沒有大礙。

警消立刻布水線灌救，火勢在半小時內撲滅，詳細肇事原因有待後續調查釐清。

台南歸仁傍晚發生火燒車事故，驚險逃生的車主竟是台語歌手楊哲。圖／取自楊哲臉書
台南歸仁傍晚發生火燒車事故，驚險逃生的車主竟是台語歌手楊哲。圖／取自楊哲臉書
台南歸仁傍晚發生火燒車事故，驚險逃生的車主竟是台語歌手楊哲。圖／民眾提供
台南歸仁傍晚發生火燒車事故，驚險逃生的車主竟是台語歌手楊哲。圖／民眾提供
台南歸仁傍晚發生火燒車事故，驚險逃生的車主竟是台語歌手楊哲。圖／取自楊哲臉書
台南歸仁傍晚發生火燒車事故，驚險逃生的車主竟是台語歌手楊哲。圖／取自楊哲臉書

失控 流浪狗 火燒車

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