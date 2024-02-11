影／驚險畫面曝光！新北夫妻駕車直衝對向車道 撞壞電杆翻覆

新北市新莊區重新堤外道路今天下午發生翻車事故。76歲蕭姓婦人下午3時許開車載著78歲潘姓丈夫沿堤外道路往三重方向直行，不明原因駛入對向車道，猛烈撞擊路邊燈桿後導致翻車，夫妻倆一度受困車內。救護人員獲報趕抵現場時，發現蕭婦及潘男身體輕微擦挫傷，送醫後已無大礙。車禍發生原因仍待警方調查。

據了解，家住台北市的潘姓男子與蕭姓婦人這對夫妻，今天下午由蕭婦駕駛廂型車載著丈夫行經新莊區重新堤外道12.5公里處時，車輛突然越過雙黃線衝向對向車道，隨即撞上路旁電線桿翻車，蕭婦及潘男還受困在翻覆的車內。

經過的民眾見狀趕緊上前協助，將受困的蕭婦及潘男救出，救護人員及警方趕抵時發現蕭婦及潘男僅輕微擦挫傷，意識清醒並無生命危險，隨即由救護車將2人送往輔大醫院治療。蕭婦經酒測後酒測值為0，事故原因正由警方調查中。