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搶快！19歲高雄男衝撞分隔島慘翻車 對向車4人無辜波及

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄小港區今天下午2時36分許，19歲杜姓男子駕駛轎車不慎衝撞中山四路與平和東路口的中央分隔島，導致翻車意外，雖杜男因車輛翻覆嚴重波及對向內側黃姓女駕駛車輛，造成黃女車上共4人擦挫傷，所幸送醫後並無大礙，警方指出，詳細肇因仍待釐清。

警方指出，杜男當時開車沿小港區中山四南往北行駛，行經肇事地點時，不慎擦撞中央分隔島及路樹導致翻車，並波及對向南下內側行駛的38歲黃女的轎車。

據悉，因杜男轎車翻覆側躺在中央分隔島上，以致對向內側黃姓駕駛來不及閃避，車頭因碰撞造成毀損，車上包含駕駛及乘客3人，都受到輕微擦挫傷，所幸，送長庚醫院醫治無生命危險。

「肇事駕駛杜男車速過快，應超出限速60公里。」警方指出，杜男肇事後留在現場，經酒測確認他並無酒駕情事，詳細肇事原因尚待釐清。

19歲男子路口搶快車禍。記者古和純／翻攝
19歲男子路口搶快車禍。記者古和純／翻攝
19歲男子路口搶快車禍。記者古和純／翻攝
19歲男子路口搶快車禍。記者古和純／翻攝
19歲男子路口搶快車禍。記者古和純／翻攝
19歲男子路口搶快車禍。記者古和純／翻攝

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