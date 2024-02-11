影／他逆向上國道辯「跟著導航走」 國道警開單重罰吊扣牌照

67歲劉姓男子7日傍晚5時許，駕駛黑色轎車逆向行駛在國道1號北向12公里內湖路段。國道警方接獲通報立即派遣巡邏車前往攔查，在北向17.3公里處管制車流，成功攔阻該輛逆向行駛的轎車，並將車輛引道到外側路肩。開車的劉男供稱因不熟路況跟著導航才會逆向，警方依法開罰6000元以上3萬6000元以下罰款。

據了解，國道警察局第一大隊7日17時12分許接獲通報，有1輛黑色轎車逆向行駛在國道1號北向12公里內湖路段，國道警方立即通知交控查看CCTV畫面，並派遣線上巡邏車前往攔查。巡邏車在北向17.3公里處逆向車前方先壓慢後方車流實施主線管制，不久後果然看到1輛車緩慢行駛在內側車道，國道警員隨即下車手持指揮棒引導，成功將該部逆向行駛的車輛排除至外側路肩。

67歲的劉姓男子被攔下後向警方表示，他當天下午5時許開車出門，一路跟著導航走就逆向開上國道，並不清楚是從哪個交流道上國道，所幸被警方即時攔下化解一場危機。警方實施酒測發現劉男並未喝酒，隨即依道路交通管理處罰條例第43條1項6款對劉男開罰，依法處6000元以上3萬6000元以下罰款，並吊扣牌照6個月。