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初一扛大包供品拜廟 桃園嬤忘了家在哪 警助平安回家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

初一走春拜廟，一名獨居在平鎮區金星里的7旬蕭姓老婦，昨午後趁著雨歇特地前往住家附近的土地公廟參香祈福，沒想到結束後疑似失智症發作，竟忘了回家的路，幸好遇上熱心的民眾及巡邏員警協助，才讓老婦能在年節回家團圓。

警方表示，農曆春節期間北部天氣冷颼颼，一名患有輕微失智且獨居的蕭姓老婦，昨午後想趁著兒孫返家過節前到家附近的土地公廟參香祈福，沒想到結束後疑似失智症發作，忘了回家的路，提著大包供品在街上漫無目地遊走，路人見狀趕緊報警協助。

警方獲報前往，因當時寒風刺骨，外頭體感溫度僅12度，老婦人被凍到直發抖，當下老婦說不出名字，住址也無法清楚提供，只能用手指著住家方向，員警見婦人步履蹣跚，研判婦人應該無法離家太遠，於是請婦人描述住家附近有什麼明顯特徵，就這樣員警帶著婦人尋找，並沿路詢問民眾有無見過該名老婦。

皇天不負苦心人，30分鐘後員警遇到正在尋找老婦的鄰居，交談後才發現原來老婦的子女都在外地工作，平時只有老婦獨居，並由鄰居協助照料，所幸這次老婦外出拜廟迷途能夠遇到熱心的民眾及員警協助，才能讓她平安返家過年。

桃園平鎮7旬蕭姓老婦，昨午後到家附近土地公廟參香，沒想到結束後疑失智症發作，忘了回家的路。記者周嘉茹／翻攝
桃園平鎮7旬蕭姓老婦，昨午後到家附近土地公廟參香，沒想到結束後疑失智症發作，忘了回家的路。記者周嘉茹／翻攝
桃園平鎮7旬蕭姓老婦，昨午後到家附近土地公廟參香，沒想到結束後疑失智症發作，忘了回家的路。記者周嘉茹／翻攝
桃園平鎮7旬蕭姓老婦，昨午後到家附近土地公廟參香，沒想到結束後疑失智症發作，忘了回家的路。記者周嘉茹／翻攝

失智症 獨居 老婦

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