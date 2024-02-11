初一扛大包供品拜廟 桃園嬤忘了家在哪 警助平安回家

初一走春拜廟，一名獨居在平鎮區金星里的7旬蕭姓老婦，昨午後趁著雨歇特地前往住家附近的土地公廟參香祈福，沒想到結束後疑似失智症發作，竟忘了回家的路，幸好遇上熱心的民眾及巡邏員警協助，才讓老婦能在年節回家團圓。

警方表示，農曆春節期間北部天氣冷颼颼，一名患有輕微失智且獨居的蕭姓老婦，昨午後想趁著兒孫返家過節前到家附近的土地公廟參香祈福，沒想到結束後疑似失智症發作，忘了回家的路，提著大包供品在街上漫無目地遊走，路人見狀趕緊報警協助。

警方獲報前往，因當時寒風刺骨，外頭體感溫度僅12度，老婦人被凍到直發抖，當下老婦說不出名字，住址也無法清楚提供，只能用手指著住家方向，員警見婦人步履蹣跚，研判婦人應該無法離家太遠，於是請婦人描述住家附近有什麼明顯特徵，就這樣員警帶著婦人尋找，並沿路詢問民眾有無見過該名老婦。