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影／「大過年會出事」 國1自小客車高速逆向 警獲報急攔截

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

許姓男子昨天大年初一下午5點多，開車要回基隆過年，行經國道1號北上近汐止路段時，突然發現前方內側車道有一輛逆向自小客車急駛而至，他跟著前方的車趕緊避開，他直呼「大過年的這樣開車，嚇死人了，真的會出事吧，撞上去不得了。」

許男向本報記者說，昨天下午他開車載老婆要回基隆過年，下午5點多他開到國道1號北上近汐止路段時，他開在內側車道，他突然發現前方有狀況，前方同向、同車道1輛自小客突閃雙黃燈往右側車道開，他心想可能有突發狀況。

許男表示，當時仔細查看，發現內側有1輛銀白色自小客逆向開來，很多車都閃開，他嚇死了，馬上把車往右側一個車道閃開，差點就被撞上，當場直呼「這真的會出事吧」，他請老婆趕快打電話報警。

「這太危險了吧，到底怎麼逆向開上去的，速度很快，撞上去不得了，大過年怎麼發生這種事？如果出事撞上，罰再高也沒有用，也會害死人的。」許男表示。

國道公路警察局對此表示，昨天下午5時12分許接獲通報，1輛自小客車逆向行駛在國道1號北向12公里內湖路段，立即通知交控查看CCTV畫面，並派遣線上巡邏車前往攔查，巡邏車在北向17.3公里處實施主線管制車流，成功將該輛逆向行駛的小客車排除至外側路肩，依規定製單舉發。

警方說，駕駛違反道路交通管理處罰條例第43條1項6款，處6000元以上，3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，已當場製單舉發。

昨天下午5點多，國道1號北上近汐止路段時，內側車道有一輛逆向自小客急駛。圖／許姓男子提供
昨天下午5點多，國道1號北上近汐止路段時，內側車道有一輛逆向自小客急駛。圖／許姓男子提供

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