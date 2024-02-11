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機車疑側翻路邊亮尾燈 驚見騎士倒臥水溝送醫不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣壽豐鄉台11丙線溪口村路段北上車道，在今天凌晨2時許，發生疑似機車自摔事故，開車經過的民眾發現有輛機車側倒在路邊，車尾燈持續亮著，下車查看赫然發現一名男子倒臥在水溝內，警消獲報趕往現場救援，確認男子已失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，車禍原因待警方調查。

警方指出，11日凌晨2時45分左右，有民眾駕駛汽車，行經壽豐鄉台11丙線16.3公里處，即壽豐鄉溪口村路段北上車道時，發現路旁一輛機車倒在路邊草地上，由於機車後尾燈持續亮燈，引起民眾注意，下車查看卻發現附近的水溝內，有一名男子倒臥在水溝內，立即報警處理。

花蓮縣消防局及警方到場處理後，發現男子已經沒有心跳呼吸，救護人員現場實施心肺復甦術急救外，並緊急送往花蓮慈濟醫院急救，直到凌晨4時許，醫院宣告不治。

警方初步調查，該名男子是家住光復鄉55歲高姓男子，持有合格的駕照，在醫院抽血酒測後，其酒測值為0；依照現場側倒機車等跡證判斷，高男騎機車沿著台11丙線，北上直行至壽豐鄉溪口路段時，不明原因駛出路肩摔落排水溝。

警方為釐清車禍發生的原因，擴大調閱台11丙線溪口村路段的監視器，查明是否為自摔，或遭其他車輛撞擊造成，同時報請花蓮地檢署檢察官及法醫相驗。

花蓮壽豐鄉台11丙線溪口村路段北上車道，在今天凌晨2時許，發生疑似機車自摔事故，一名55歲高姓男子送醫不治。圖／民眾提供
花蓮壽豐鄉台11丙線溪口村路段北上車道，在今天凌晨2時許，發生疑似機車自摔事故，一名55歲高姓男子送醫不治。圖／民眾提供

自摔 花蓮 車道

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