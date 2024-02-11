影／山友初一登玉山墜谷亡 救難人員雪地垂降救援

北部4人登山隊昨天挑戰百岳縱走南二段，在玉山主峰、峰岔路口，徐姓男子不慎摔落400多公尺山谷死亡，因為事故地點積雪結冰，今天在排雲山莊人員協助下，垂降雪谷將遺體拉起，中午由空勤直升機吊掛到同富停機坪，其餘3名隊員也由直升機載下山，避免再出意外。

南投縣消防局表示，徐姓男子等4人登山隊今天從玉山塔塔加入山，挑戰南二段，預計15日從台東縣向陽下山。南二段全程大多是海拔3000公尺以上高山，加上地形陡峭，屬於長程縱走路線，加上這波強烈大陸冷氣團發威，玉山主峰、北峰前天積雪達10公分，步道濕滑難行，讓難度大幅提升。

據了解，這支登山隊行經玉山主峰和北峰岔路口時，當地風勢強勁加上路面結冰積雪，徐姓男子（34歲）不慎失足，摔落300公尺深山谷。同行隊員立刻打119求救。南投縣消防局第三大隊派遣玉山及信義分隊4名隊員待命出勤，玉管處排雲山莊同步派遣工作人員前往，行至玉山風口時，現場環境為厚積雪及硬結冰路段，地面溼滑且能見度低，夜間下切恐有危險，考量人員安全，只好先下撤折返山莊，其餘3名隊員則至荖濃溪營地紮營待援。

今天上午6時20分排雲山莊4名工作人員再次到事故點，以繩索垂降到雪谷下方，上午10時45分找到遺體打包固定，因步道積雪結冰，遺體搬運困難，剩下3名隊員因領隊罹難，雪地登山經驗不足，山後續行程若無人帶領，恐有危險，消防局申請直升機執行吊掛勤務，於中午12時13分將3名山友及大體完成吊掛，12時25分降落於同富停機坪，順利完成本次任務。