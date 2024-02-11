婦攜2子女放煙火釀禍落跑 燒毀頭份裝飾耶誕樹送辦

苗栗縣頭份市上公園1座裝飾耶誕樹，昨晚起火燃燒，火勢撲滅後僅剩骨架；警方今天表示，經查為婦人帶1對兒女到場施放煙火釀禍人卻跑了，全案將依公共危險罪嫌送辦。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長盧彥廷指出，10日晚間8時許接獲報案，頭份市上公園耶誕樹不明原因失火，經消防人員到場撲滅火勢，地上留有大量煙火炮竹的包裝紙，進一步調閱監視器畫面，發現1名女子帶著2名小孩曾在附近空地施放煙火。

附近居民指出，事發前有3人提著一大包煙火走進公園，瞬間火光四射，沒過多久，一旁約10公尺高耶誕樹遭引燃，由於樹上掛滿易燃裝飾物及燈泡，火勢一發不可收拾，而施放煙火的人「已經跑掉了」。

耶誕樹是頭份市公所去年配合耶誕節所搭建的裝置藝術。盧彥廷表示，透過監視器畫面，找到現年46歲陳女，她坦承為了讓小孩感受過年氣氛，帶著12歲女兒及8歲兒子前往放煙火，不料不慎引發火勢，全案將依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。